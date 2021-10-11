Агуэро и Дембеле начали заниматься в общей группе

Серхио Агуэро и Усман Дембеле из "Барселоны" близки к возвращению после своих повреждений. Сегодня нападающие занимались с остальной командой, сообщает официальный твиттер клуба.

????Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!



Both started training for part of the session with the rest of the squad today ???? pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2021

Дембеле в конце июня перенес операцию на бедре. Агуэро в августе травмировал голень. Ни тот, ни другой в этом сезоне еще не играли за "Барселону".

Ранее сообщалось, что аргентинец может дебютировать за "блауграну" 17 октября – в игре с "Валенсией".

Напомним, что Агуэро в прошлом сезоне в "Манчестер Сити" пропустил 153 дня из-за травм. Сейчас нападающему 33 года.