Агуэро и Дембеле начали заниматься в общей группе

Серхио Агуэро и Усман Дембеле из "Барселоны" близки к возвращению после своих повреждений. Сегодня нападающие занимались с остальной командой, сообщает официальный твиттер клуба.

????Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!



Both started training for part of the session with the rest of the squad today ???? pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ