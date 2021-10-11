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Агуэро и Дембеле начали заниматься в общей группе
Скоро дебют?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Серхио Агуэро и Усман Дембеле из "Барселоны" близки к возвращению после своих повреждений. Сегодня нападающие занимались с остальной командой, сообщает официальный твиттер клуба.
????Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2021
Both started training for part of the session with the rest of the squad today ???? pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ
Дембеле в конце июня перенес операцию на бедре. Агуэро в августе травмировал голень. Ни тот, ни другой в этом сезоне еще не играли за "Барселону".
Ранее сообщалось, что аргентинец может дебютировать за "блауграну" 17 октября – в игре с "Валенсией".
Напомним, что Агуэро в прошлом сезоне в "Манчестер Сити" пропустил 153 дня из-за травм. Сейчас нападающему 33 года.
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