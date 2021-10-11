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Агуэро и Дембеле начали заниматься в общей группе

Испания
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Скоро дебют?

Агуэро и Дембеле начали заниматься в общей группе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Серхио Агуэро и Усман Дембеле из "Барселоны" близки к возвращению после своих повреждений. Сегодня нападающие занимались с остальной командой, сообщает официальный твиттер клуба.

Дембеле в конце июня перенес операцию на бедре. Агуэро в августе травмировал голень. Ни тот, ни другой в этом сезоне еще не играли за "Барселону".

Ранее сообщалось, что аргентинец может дебютировать за "блауграну" 17 октября – в игре с "Валенсией".

Напомним, что Агуэро в прошлом сезоне в "Манчестер Сити" пропустил 153 дня из-за травм. Сейчас нападающему 33 года.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити Усман Дембеле
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