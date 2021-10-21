Вальбуэна о шантаже: Бензема был частью этой ситуации. Я чувствовал себя так, словно он хочет, чтобы я боялся

В Версале проходит заседание суда по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, который выступает за "Олимпиакос", видеозаписью интимного характера со стороны форварда "Реала" Карима Бензема. "Карим не хотел помогать мне, он был настойчив", – приводит слова полузащитника GFFN.

Бензема не присутствует на заседании из-за подготовки к матчам за клуб.

"Я никогда и не думал о том, чтобы заплатить ради того, чтобы это видео не опубликовали. Я чувствовал, что нахожусь в опасности. Пойти в суд – решение, которое я принял в соответствии с инстинктами.

Футбол – это моя жизнь. Я знал, что в случае, если это видео будет опубликовано, дорога в сборную Франции для меня будет закрыта.

Бензема был частью этой ситуации. Я чувствовал себя так, словно он хочет, чтобы я боялся. Я хотел, чтобы тот разговор (с Бензема о видео) остался между нами... Я хотел защитить и Бензема, и сборную Франции.

Мы были партнерами по команде. У нас были обычные отношения в сборной, но за ее пределами мы никогда не виделись.

Бензема никогда не говорил со мной о деньгах. Я всегда говорил об этом. Но он был настойчив. Карим не хотел помогать мне, он сказал, что дела обстоят серьезно, что Евро-2016 – уже за углом...

Я бы не пошел в суд, если бы знал, что Бензема – часть этого. Для меня сборная Франции... Это больно. Без всех этих событий я мог бы сыграть на Евро", – сказал Вальбуэна на заседании.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Если вина форварда "сливочных" будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.

Напомним, что из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный Чемпионат мира-2018.