  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эден Азар может снова вернуться в АПЛ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эден Азар может снова вернуться в АПЛ

Испания
(1 голосов)

И теперь уже не в топ-клуб

Эден Азар может снова вернуться в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Реала" Эден Азар зимой может перейти в другой клуб.

Как сообщает ESPN, предложения о подписании 30-летнего футболиста были отправлены в "Челси" и "Ньюкасл".

В сезоне-2021/22 чемпионата Испании Азар провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...