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Эден Азар может снова вернуться в АПЛ
И теперь уже не в топ-клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Реала" Эден Азар зимой может перейти в другой клуб.
Как сообщает ESPN, предложения о подписании 30-летнего футболиста были отправлены в "Челси" и "Ньюкасл".
В сезоне-2021/22 чемпионата Испании Азар провел 8 матчей, отдав одну голевую передачу.
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