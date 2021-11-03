Барселона заплатит Аль-Садду компенсацию за Хави

"Барселона" пошла на уступки в переговорах с "Аль-Саддом" и согласилась заплатить компенсацию за уход главного тренера катарской команды Хави, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Каталонцы заплатят катарцам € 1 млн и в ближайшие дни завершат подписание Хави. Специалист полностью согласовал условия контракта.

Действующее соглашение Хави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.