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Барселона готова отдать 40 миллионов евро за молодого таланта Зальцбурга
Каталонцы пытаются усилить команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.
По информации источника, "Барселона" на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская "Боруссия". Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.
Сообщается, что "Боруссия" – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.
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