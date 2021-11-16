Барселона готова отдать 40 миллионов евро за молодого таланта Зальцбурга

Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.

По информации источника, "Барселона" на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская "Боруссия". Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.

Сообщается, что "Боруссия" – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.