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Барселона готова отдать 40 миллионов евро за молодого таланта Зальцбурга

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Каталонцы пытаются усилить команду

Барселона готова отдать 40 миллионов евро за молодого таланта Зальцбурга

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Европейские клубы продолжают борьбу за нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми, пишет издание Sport1.de.

По информации источника, "Барселона" на этой неделе планирует предложить за 19-летнего футболиста € 40 млн. При этом на Адейеми также активно претендует дортмундская "Боруссия". Немцы якобы готовы заплатить за молодого форварда € 35 млн плюс бонусы и хотят предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.

Сообщается, что "Боруссия" – фаворит в борьбе за Адейеми из-за своей репутации клуба, в котором быстро развиваются молодые игроки.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Барселона Карим Адейеми
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
16.11.2021 в 17:10
Барса похожа на моего соседа. Год ныл что нет денег. Корона а в октябре жука с америки купил..
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Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 17:03
в кредит с рассрочкой на 10 лет?)))
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avatar
SeventyFour (Phoenix)
16.11.2021 в 16:19
А король то голый (с) … Зарплату игрокам нечем платить, огромные долги, а они хотят игрока за 40КК…. Facepalm
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