Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Я в лучшем клубе мира и хочу чтобы у нас был менталитет победителей
Разъяснил свои футбольные убеждения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своих принципах и философии на пресс-конференции перед игрой 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".
"Мы хотим владеть мячом, высоко прессинговать, возвращать себе мяч как можно дальше от своих ворот. Когда мяч у тебя, то и шансов выиграть больше у тебя.
Я хочу, чтобы у нас был менталитет победителей, чтобы мы создавали больше моментов, играли смелее, входили в штрафную площадь соперника, тогда шансов победить будет больше.
Тренер – это фундаментальный элемент, он духовный лидер, ключевое звено. Но он не выходит на поле, поэтому важнее всего футболисты. Однако им следует указать путь, для этого и нужен я. И если они будут рады, будут наслаждаться, то будет легче заставить все сработать так, как нужно.
Я очень доволен, я в лучшем клубе мира. Мы способны обыграть кого угодно, но это нужно еще доказать. Побеждать становится все сложнее, но мы "Барселона" и должны стремиться к совершенству.
Для нас важно защищаться с мячом, делать так, чтобы соперник его не получал. Нам нужно прибавлять во многих аспектах, судя по игре с "Эспаньолом", понимать, как следует играть в зависимости от счета, быть терпеливыми. Работы предстоит много", – сказал Хави.
Напомним, что "Барселона" после 4 туров занимает 2 место в группе Лиги чемпионов с 6 очками. В последнем туре "каталонцам" предстоит сыграть против "Баварии".
Популярное сейчас
- Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер
- Павелко: Матчи сборной Украины всегда должны показывать в свободном доступе
- УАФ с нового сезона планирует ввести лимит на арендованных игроков – СМИ
- Дебюты Хави и Шевченко, проверка Арсенала на прочность. Какой футбол смотреть на выходных
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО