  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Я в лучшем клубе мира и хочу чтобы у нас был менталитет победителей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Я в лучшем клубе мира и хочу чтобы у нас был менталитет победителей

Испания
(1 голосов)

Разъяснил свои футбольные убеждения

Хави: Я в лучшем клубе мира и хочу чтобы у нас был менталитет победителей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о своих принципах и философии на пресс-конференции перед игрой 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Мы хотим владеть мячом, высоко прессинговать, возвращать себе мяч как можно дальше от своих ворот. Когда мяч у тебя, то и шансов выиграть больше у тебя.

Я хочу, чтобы у нас был менталитет победителей, чтобы мы создавали больше моментов, играли смелее, входили в штрафную площадь соперника, тогда шансов победить будет больше.

Тренер – это фундаментальный элемент, он духовный лидер, ключевое звено. Но он не выходит на поле, поэтому важнее всего футболисты. Однако им следует указать путь, для этого и нужен я. И если они будут рады, будут наслаждаться, то будет легче заставить все сработать так, как нужно.

Я очень доволен, я в лучшем клубе мира. Мы способны обыграть кого угодно, но это нужно еще доказать. Побеждать становится все сложнее, но мы "Барселона" и должны стремиться к совершенству.

Для нас важно защищаться с мячом, делать так, чтобы соперник его не получал. Нам нужно прибавлять во многих аспектах, судя по игре с "Эспаньолом", понимать, как следует играть в зависимости от счета, быть терпеливыми. Работы предстоит много", – сказал Хави.

Напомним, что "Барселона" после 4 туров занимает 2 место в группе Лиги чемпионов с 6 очками. В последнем туре "каталонцам" предстоит сыграть против "Баварии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...