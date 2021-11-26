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Барселона заплатит Куману на 2 миллиона неустойки меньше
Клуб договорился о снижении выплаты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" договорилась с тренером Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта. Клуб выплатит менеджеру 10 миллионов евро, вместо 12.
Ранее сообщалось, что в соглашении специалиста прописаны 12 миллионов евро неустойки за расторжение контракта в одностороннем порядке.
Напомним, что Кумана уволили с поста главного тренера "Барселоны" после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) 28 октября. При голландце клуб выиграл Кубок Короля.
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