Барселона заплатит Куману на 2 миллиона неустойки меньше

"Барселона" договорилась с тренером Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта. Клуб выплатит менеджеру 10 миллионов евро, вместо 12.

Ранее сообщалось, что в соглашении специалиста прописаны 12 миллионов евро неустойки за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Напомним, что Кумана уволили с поста главного тренера "Барселоны" после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) 28 октября. При голландце клуб выиграл Кубок Короля.