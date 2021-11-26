  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона заплатит Куману на 2 миллиона неустойки меньше
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона заплатит Куману на 2 миллиона неустойки меньше

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб договорился о снижении выплаты

Барселона заплатит Куману на 2 миллиона неустойки меньше

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" договорилась с тренером Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта. Клуб выплатит менеджеру 10 миллионов евро, вместо 12.

Ранее сообщалось, что в соглашении специалиста прописаны 12 миллионов евро неустойки за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Напомним, что Кумана уволили с поста главного тренера "Барселоны" после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) 28 октября. При голландце клуб выиграл Кубок Короля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...