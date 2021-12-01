Пике: Без понятия, хорошо это или плохо, что я был партнером Хави по команде

Защитник "Барселоны" Жерар Пике все-таки дошел на испанское ток-шоу, где ответил на вопросы ведущего. Цитирует футболиста AS.

"У Хави свои правила, как и у любого тренера. Он ничего не говорил о серфинге или электробайке. Я не знаю, разрешено нам это или нет. Но он установил некоторые правила, которые были необходимы, и мы собираемся их соблюдать. Без понятия, хорошо это или плохо, что я был партнером Хави по команде. Это дополнительное давление, но в хорошем смысле. Ты просто знаешь, что не можешь его подвести. Он знает, на каком ты уровне и что можешь дать команде".