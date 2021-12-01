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Пике: Без понятия, хорошо это или плохо, что я был партнером Хави по команде
Жерар на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жерар Пике все-таки дошел на испанское ток-шоу, где ответил на вопросы ведущего. Цитирует футболиста AS.
"У Хави свои правила, как и у любого тренера. Он ничего не говорил о серфинге или электробайке. Я не знаю, разрешено нам это или нет. Но он установил некоторые правила, которые были необходимы, и мы собираемся их соблюдать. Без понятия, хорошо это или плохо, что я был партнером Хави по команде. Это дополнительное давление, но в хорошем смысле. Ты просто знаешь, что не можешь его подвести. Он знает, на каком ты уровне и что можешь дать команде".
"Месси? Помню тот день, когда он ушел из "Барсы" – очень тяжелый. Мы были партнерами 16 лет. Он мне как брат. Мне было непросто. В этом сезоне у нас все началось не так хорошо, как хотелось бы, ведь мы потеряли лучшего игрока в истории. Он выиграл Золотой мяч, а это доказывает, что он лучший в истории".
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