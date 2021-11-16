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"Хави даже не знал об этом". Пике высказался по поводу запрета тренера на ток-шоу и своего решения

Испания
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"Хави даже не знал об этом". Пике высказался по поводу запрета тренера на ток-шоу и своего решения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал отказ от участия в ток-шоу. Цитирует испанского футболиста Marca.

"Да, я действительно отменил интервью, но это было мое решение. Да, Хави ввел новые правила. Если ты куда-то едешь, то ты должен об этом сообщить тренеру. Пока я просто отменил интервью. Хави даже не знал о том, что я его отменил – мне пришлось рассказать, о каком именно ток-шоу идет речь. Я хотел дать интервью – мы уже ищем другую, более подходящую дату. Дело вовсе не в том, что мне не хотелось спрашивать его разрешения, нет. Я отменил его, потому что хотел отменить. Вот и все".

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что новый главный тренер "сине-гранатовых" запретил Пике давать интервью популярному испанскому ток-шоу.

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В статье: Херард Пике Хави Эрнандес Барселона Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 12:01
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