Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хави даже не знал об этом". Пике высказался по поводу запрета тренера на ток-шоу и своего решения
Нужно разобраться
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал отказ от участия в ток-шоу. Цитирует испанского футболиста Marca.
"Да, я действительно отменил интервью, но это было мое решение. Да, Хави ввел новые правила. Если ты куда-то едешь, то ты должен об этом сообщить тренеру. Пока я просто отменил интервью. Хави даже не знал о том, что я его отменил – мне пришлось рассказать, о каком именно ток-шоу идет речь. Я хотел дать интервью – мы уже ищем другую, более подходящую дату. Дело вовсе не в том, что мне не хотелось спрашивать его разрешения, нет. Я отменил его, потому что хотел отменить. Вот и все".
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что новый главный тренер "сине-гранатовых" запретил Пике давать интервью популярному испанскому ток-шоу.
Популярное сейчас
- В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия
- Саутгейт: Замена Кейна? Если бы мы оставили Харри на поле еще на 30', то нам бы звонили из семьи Руни
- Дженоа украинского тренера Шевченко представил новых владельцев
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три