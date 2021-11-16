"Хави даже не знал об этом". Пике высказался по поводу запрета тренера на ток-шоу и своего решения

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал отказ от участия в ток-шоу. Цитирует испанского футболиста Marca.

"Да, я действительно отменил интервью, но это было мое решение. Да, Хави ввел новые правила. Если ты куда-то едешь, то ты должен об этом сообщить тренеру. Пока я просто отменил интервью. Хави даже не знал о том, что я его отменил – мне пришлось рассказать, о каком именно ток-шоу идет речь. Я хотел дать интервью – мы уже ищем другую, более подходящую дату. Дело вовсе не в том, что мне не хотелось спрашивать его разрешения, нет. Я отменил его, потому что хотел отменить. Вот и все".