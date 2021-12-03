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Барселона хочет продать права на название Камп Ноу

Испания
(1 голосов)

Клуб сможет получить дополнительную прибыль

Барселона хочет продать права на название Камп Ноу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о планах продажи названия домашнего стадиона каталонского клуба.

"У нас есть как минимум 5 предложений. Мы хотим получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Это контракты, которые обычно заключаются на 10-15 лет" — цитирует Лапорту Beteve.

Ранее генеральный директор "Барсы" Ферран Ревертер заявил, что стадион "Камп Ноу" нуждается в срочных ремонтных работах.

Функционер во время заседания относительно дальнейшего финансирования клуба заявил, что с ремонтом стадиона "руководители клубов опоздали на 15 лет".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Камп Ноу
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
03.12.2021 в 18:56
Я бы на месте Переса купил бы эти права.
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hardcorepwnz (Украина)
03.12.2021 в 19:55
Estadio Florentino Perez - звучит)
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