Барселона хочет продать права на название Камп Ноу

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о планах продажи названия домашнего стадиона каталонского клуба.

"У нас есть как минимум 5 предложений. Мы хотим получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Это контракты, которые обычно заключаются на 10-15 лет" — цитирует Лапорту Beteve.

Ранее генеральный директор "Барсы" Ферран Ревертер заявил, что стадион "Камп Ноу" нуждается в срочных ремонтных работах.

Функционер во время заседания относительно дальнейшего финансирования клуба заявил, что с ремонтом стадиона "руководители клубов опоздали на 15 лет".