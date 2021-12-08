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Лапорта: Я уверен, что мы пройдем дальше. Мы рискуем всем, но не испытываем страха

Испания
(2 голосов)

В "Барселоне" все уверены в положительном исходе

Лапорта: Я уверен, что мы пройдем дальше. Мы рискуем всем, но не испытываем страха

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался перед решающей игрой группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Клуб может не пройти в 1/8 турнира, если проиграет, а "Бенфика" выиграет "Динамо".

"Я уверен, что мы пройдем дальше (в плей-офф ЛЧ).

Страха нет. Мы рискуем всем и испытываем уважение, но не страх. С нетерпением ждем момента, когда начнется матч.

Прошу болельщиков гордиться принадлежностью к "Барселоне", ведь впереди нас ждет прекрасный этап. Фанаты знают, что на это потребуется время, но мы всегда будем хотеть осчастливить болельщиков, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся", – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что "Бавария" примет "Барселону" без зрителей, в связи с ужесточением коронавирусных ограничений.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2021 в 19:53
Молодец Лапорта, умеет правильно сказать, чтобы потом претензий не предъявляли. Не сказал, что победим Баварию, а пройдём дальше. Наверное вся надежда на Бенфика-Динамо. ))
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