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Лапорта: Я уверен, что мы пройдем дальше. Мы рискуем всем, но не испытываем страха
В "Барселоне" все уверены в положительном исходе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался перед решающей игрой группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Клуб может не пройти в 1/8 турнира, если проиграет, а "Бенфика" выиграет "Динамо".
"Я уверен, что мы пройдем дальше (в плей-офф ЛЧ).
Страха нет. Мы рискуем всем и испытываем уважение, но не страх. С нетерпением ждем момента, когда начнется матч.
Прошу болельщиков гордиться принадлежностью к "Барселоне", ведь впереди нас ждет прекрасный этап. Фанаты знают, что на это потребуется время, но мы всегда будем хотеть осчастливить болельщиков, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся", – сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что "Бавария" примет "Барселону" без зрителей, в связи с ужесточением коронавирусных ограничений.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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