Лапорта: Я уверен, что мы пройдем дальше. Мы рискуем всем, но не испытываем страха

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался перед решающей игрой группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Клуб может не пройти в 1/8 турнира, если проиграет, а "Бенфика" выиграет "Динамо".

"Я уверен, что мы пройдем дальше (в плей-офф ЛЧ).

Страха нет. Мы рискуем всем и испытываем уважение, но не страх. С нетерпением ждем момента, когда начнется матч.

Прошу болельщиков гордиться принадлежностью к "Барселоне", ведь впереди нас ждет прекрасный этап. Фанаты знают, что на это потребуется время, но мы всегда будем хотеть осчастливить болельщиков, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся", – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что "Бавария" примет "Барселону" без зрителей, в связи с ужесточением коронавирусных ограничений.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.