Ансу Фати не вернется на поле до конца года

Ансу Фати пропустит ещё несколько матчей. По информации Diario Sport, в клубе принято решение о возвращении игрока только 2 января 2022 года. 19-летний игрок чувствует себя хорошо после травмы, но "сине-гранатовые" не хотят им рисковать.

2 января 2022 года "Барселона" проведет матч чемпионата Испании с "Мальорки".

Таким образом, простой Фати составит четыре матча – против "Осасуны", "Бока Хуниорс" (товарищеская игра в память о Марадоне), "Эльче" и "Севильи".