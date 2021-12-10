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Ансу Фати не вернется на поле до конца года
Барселона решила не рисковать игроком
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ансу Фати пропустит ещё несколько матчей. По информации Diario Sport, в клубе принято решение о возвращении игрока только 2 января 2022 года. 19-летний игрок чувствует себя хорошо после травмы, но "сине-гранатовые" не хотят им рисковать.
2 января 2022 года "Барселона" проведет матч чемпионата Испании с "Мальорки".
Таким образом, простой Фати составит четыре матча – против "Осасуны", "Бока Хуниорс" (товарищеская игра в память о Марадоне), "Эльче" и "Севильи".
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