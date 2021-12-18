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Английский форвард может сменить Манчестер Юнайтед на Барселону

Испания
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Английский форвард может сменить Манчестер Юнайтед на Барселону

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Английский нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов каталонской "Барселоны".

Игрок в свою очередь тоже думает об уходе. Из-за большого количества футолистов атакующей линии Маркус потерял место в основе и имеет мало игрового времени. Следовательно, 24-летний англичанин приветствует вариант с переходом в "блауграну".

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел только 9 поединков и забил 2 мяча. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость равна 85 млн евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Efe

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