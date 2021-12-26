  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона сомневается в подписании нападающего Манчестер Юнайтед
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона сомневается в подписании нападающего Манчестер Юнайтед

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Сделка зашла в тупик

Барселона сомневается в подписании нападающего Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани дал согласие на переход в каталонскуб "Барселону" и подписание контракта сроком 1.5 года.

Однако после завершения сделки с "Манчестер Сити" по вингеру Феррану Торресу боссы каталонцев задумались о том, нужен ли еще один игрок атакующей линии зимой. Клуб собирается сделать акцент на усиление защиты.

Кавани хочет чтобы "Барселона" приняла окончательное решение уже сейчас, чтобы знать, что делать с недавно поступившим предложением от "Коринтианса".

Ранее сообщалось, что во вторник "Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с форвардом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Барселона Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...