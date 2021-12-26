Барселона сомневается в подписании нападающего Манчестер Юнайтед

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани дал согласие на переход в каталонскуб "Барселону" и подписание контракта сроком 1.5 года.

Однако после завершения сделки с "Манчестер Сити" по вингеру Феррану Торресу боссы каталонцев задумались о том, нужен ли еще один игрок атакующей линии зимой. Клуб собирается сделать акцент на усиление защиты.

Кавани хочет чтобы "Барселона" приняла окончательное решение уже сейчас, чтобы знать, что делать с недавно поступившим предложением от "Коринтианса".

Ранее сообщалось, что во вторник "Манчестер Юнайтед" может разорвать контракт с форвардом.