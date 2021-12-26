Марсьяль - приоритет для Севильи. Проблема в зарплате француза

Испанское издание Estadio Deportivo информирует, что форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль - главная трансферная цель "Севильи".

В переходе французского нападающего лично заинтересован главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги. Руководство "красных дьяволов" гото отдать Антони в аренду и сам футболист проявляет желание продолжить карьеру в "Севилье.

Основная проблема в положительном результате сделки - зарплата форварда в "МЮ". Марсьяль получает в год 8 миллионов евро. За полгода аренды испанцам нужно будет заплатить 4 млн, что является огромной суммой для клуба.

В нынешней кампании АПЛ 26-летний Антони принял участие в 7 поединках и забил 1 гол.