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Марсьяль - приоритет для Севильи. Проблема в зарплате француза
"МЮ" также готов отдать Антони в аренду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Испанское издание Estadio Deportivo информирует, что форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль - главная трансферная цель "Севильи".
В переходе французского нападающего лично заинтересован главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги. Руководство "красных дьяволов" гото отдать Антони в аренду и сам футболист проявляет желание продолжить карьеру в "Севилье.
Основная проблема в положительном результате сделки - зарплата форварда в "МЮ". Марсьяль получает в год 8 миллионов евро. За полгода аренды испанцам нужно будет заплатить 4 млн, что является огромной суммой для клуба.
В нынешней кампании АПЛ 26-летний Антони принял участие в 7 поединках и забил 1 гол.
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