Севилья согласовала трансфер Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль близок к смене клубной прописки.

Переговоры по трансферу француза ведет "Севилья", которая хочет взять его в аренду до конца сезона. Как сообщает L’Équipe, у испанского клуба не будет варианта с возможностью выкупа контракта.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол.

Напомним, что стартовое предложение "Севильи" об аренде 26-летнего игрока было отклонено, но в ближайшие дни стороны, по данным источника, вероятно, договорятся.