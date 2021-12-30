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Севилья согласовала трансфер Марсьяля

Испания
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Испанский клуб арендует игрока до конца сезона

Севилья согласовала трансфер Марсьяля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль близок к смене клубной прописки.

Переговоры по трансферу француза ведет "Севилья", которая хочет взять его в аренду до конца сезона. Как сообщает L’Équipe, у испанского клуба не будет варианта с возможностью выкупа контракта.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол.

Напомним, что стартовое предложение "Севильи" об аренде 26-летнего игрока было отклонено, но в ближайшие дни стороны, по данным источника, вероятно, договорятся.

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В статье: Севилья Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
L’Équipe

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