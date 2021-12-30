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Севилья согласовала трансфер Марсьяля
Испанский клуб арендует игрока до конца сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль близок к смене клубной прописки.
Переговоры по трансферу француза ведет "Севилья", которая хочет взять его в аренду до конца сезона. Как сообщает L’Équipe, у испанского клуба не будет варианта с возможностью выкупа контракта.
В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол.
Напомним, что стартовое предложение "Севильи" об аренде 26-летнего игрока было отклонено, но в ближайшие дни стороны, по данным источника, вероятно, договорятся.
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