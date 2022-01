Примера. Аспас наказал Бетис, шестая кряду неудача Ла Реала

"Бетис" выиграл 5 из 6 последних домашних матчей, но сегодня по делу проиграл. Нельзя так часто ошибаться в обороне, когда против тебя играет Яго Аспас.

Первые полчаса игра выглядела равной, что уже выглядело неким успехом для "Кельтов" - на "Бенито Вильямарин" они приехали в статусе явного аутсайдера. Но что было дальше? Серви зацепился за длинный пас, Бартра его сбил - и пенальти. Аспас с точки не промазал.

Под занавес первой половине Яго удвоил перевес - на сей раз ошибся уже Виктор Руис, просто подаривший мяч ветерану, который, как на велосипеде, объехал и защитника, и вратаря, закатив мяч в пустые ворота. В 34 года, Карл!

7 - Celta de Vigo’s Iago Aspas has scored seven goals in his last eight LaLiga appearances against Real Betis - only at Benito Villamarín and Reale Arena he has score more than one penalty gol as visitor in the Top-flight (2). Favourite. pic.twitter.com/AXL8VLOVat — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

Санти Мина был обязан доводить счет до разгромного во втором тайме, но с трех метров попал в штангу. "Бетис" это немного разбудило, но не более того - моментов у ворот "Сельты" почти не было.

В таблице "Кельты" благодаря успеху поднялись на 12-е место с 23 очками. "Бетис" пока еще третий с 33 баллами, но, кажется, это уже ненадолго.

19-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Сельта" - 0:2

Голы: Аспас, 36 (с пенальти), 45+1

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено - Карвалью, Гуардадо (Фекир, 58) - Лайнес (Родри, 46), Каналес (Тельо, 80), Хуанми - Виллиан Жозе (Иглесиас, 58)

"Сельта": Дитуро - Айду, Йокушлу, Карлос Домингес, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Вейга, 86), Денис Суарес, Серви (Фонтан, 90+2) - Аспас (Нолито, 90), Мина

Предупреждения: Виллиан Жозе, 53 - Денис Суарес, 32, Серви, 90+1

Падение "Ла Реала" продолжается. Сегодня он в шестой раз кряду не смог победить в Ла Лиге, хотя совсем недавно команда Иманола Альгуасиля возглавляла таблицу!

Сегодня "Сосьедад" быстро открыл счет - Янузай замкнул прострел с фланга от Порту.

Могла эта парочка оформить и второй мяч, но на сей раз Аднан пробил слишком слабо. Также запорол свой шанс и Исак - пробил в штангу, когда ворота были прямо перед носом.

"Алавес" такую расточительность не простил. Он со старта вгрызался в каждый мяч, и в итоге такая самоотдача принесла плоды в виде пенальти, заработанного Мигелем де ла Фуэнте. Хоселу с точки переиграл Ремиро без проблем.

75% - Joselu Mato ???????? has been involved in 12 ouf of 16 goals scored by @alaveseng in #LaLiga this season (75% thanks to his 10 goals + 2 assists); the highest percentage of a player for his team in the competition. Clutch#AlavésRealSociedad #Alavés pic.twitter.com/r4vcXInkV4 — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

На том и закончили. "Сосьедад" все еще 6-й в таблице, имея 30 очков. "Алавес" же остался в зоне вылета 18-м, имея 16 баллов. Казалось бы, колоссальная разница, но по игре ее не ощущалось вообще.

19-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Хоселу, 58 (с пенальти) - Янузай, 14

"Алавес": Овоно - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Лум - Мартин (Эдгар Мендес, 46), де ла Фуэнте (Силла, 72), Мойя, Риоха - Хоселу

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия (Пачеко, 81), Ле Норманн, Рико - Гевара (Субименди, 81), Мерино - Порту (Джуара, 76), Сильва (Серлот, 76), Барренечеа (Янузай, 6) - Исак

Предупреждения: Лагуардия, 54, Эдгар Мендес, 60, Риоха, 90 - Субельдия, 56, Давид Сильва, 67, Янузай, 85

Матч низкого качества, но высочайшего накала эмоций - не в последнюю очередь из-за странного судейства.

"Эльче" остался недоволен арбитром - и его легко понять. Кордеро Вега лишил гола Гвидо Каррильо, зафиксировав опасную игру, где ее не увидел никто, кроме него.

Под занавес первого тайма Каррильо еще и в голову получил от вратаря Луиша Масимиану - и снова решение в пользу "Гранады". Отсюда и такое количество карточек перед перерывом.

12 - @Elchecf_en have made 12 shots vs Granada in the first half, more than any other #LaLiga game for them at the half time this century (1 of xG ratio). Riddle#ElcheGranada #Elche pic.twitter.com/uVdwLX7Tlu — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

Возможно, "Эльче" бы добился своего, если бы не грубая ошибка Диего Гонсалеса в начале второй половины - он потерял мяч и вынужден был фолить на Суаресе. Конечно, это удаление. Другое дело, что даже в большинстве "Гранада" не придумала вообще ничего и была ближе к поражению, чем к победе.

В таблице ничья мало что изменила для команд: "Эльче" все еще 17-й с 16 очками; у "Гранады" 23 балла и 12-я позиция.

19-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Гранада" - 0:0

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Диего Гонсалес, Бигас, Мохика - Моренте (Хосан, 69), Маскарель, Гумбау, Фидель (Пере Милья, 69) - Пасторе (Верду, 54) - Каррильо (Пьятти, 80)

"Гранада": Масимиану - Кини (Виктор Диас, 64), Херман Санчес, Торенте, Нева - Пуэртас (Соро, 81), Луис Милья, Гоналон (Исма Руис, 81), Мачис - Суарес, Молина

Предупреждения: Фидель, 45+4, Пасторе, 45+5, Моренте, 45+5 - Мачис, 45+6, Суарес, 45+8, Кини, 58

Удаление: Диего Гонсалес, 47