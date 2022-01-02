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Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Каталонцы только однажды побеждали в гостях в этом чемпионате

Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано", "Бетис" и "Реал" не смогли победить в стартовом матче 2021-го - практически все конкуренты "Барсы" оступились. И это дарит каталонцам возможность немного поправить своё турнирное положение. Три очка сегодня позволят подопечным Хави подняться на пятую строчку. Однако очевидно, что представитель нижней части таблицы, "Мальорка", так просто три очка не отдаст.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Барселона Мальорка
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