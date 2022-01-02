Испания
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Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Каталонцы только однажды побеждали в гостях в этом чемпионате
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано", "Бетис" и "Реал" не смогли победить в стартовом матче 2021-го - практически все конкуренты "Барсы" оступились. И это дарит каталонцам возможность немного поправить своё турнирное положение. Три очка сегодня позволят подопечным Хави подняться на пятую строчку. Однако очевидно, что представитель нижней части таблицы, "Мальорка", так просто три очка не отдаст.
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