Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано", "Бетис" и "Реал" не смогли победить в стартовом матче 2021-го - практически все конкуренты "Барсы" оступились. И это дарит каталонцам возможность немного поправить своё турнирное положение. Три очка сегодня позволят подопечным Хави подняться на пятую строчку. Однако очевидно, что представитель нижней части таблицы, "Мальорка", так просто три очка не отдаст.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.