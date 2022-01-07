Директор Боруссии: Будет сложно удержать Холанда летом, но мы попробуем

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возможность продажи нападающего Эрлинга Холанда этой зимой, сообщает Фабрицио Романо. "Без вариантов. В его продаже зимой нет необходимости", – заявил он.

BVB CEO Watzke: “Haaland will NOT leave in January. No way. Who accepts to sell top European striker during the winter break when they don't have to?”, he told @derspiegel. ???????? #BVB



“Next year? Of course, it will be difficult to keep him. Nevertheless we want to and we’ll try”. pic.twitter.com/FvVCawAh3l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2022

"Холанд не уйдет в январе. Без вариантов. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости?

В межсезонье, безусловно, удержать его будет тяжело. Но мы попробуем сделать это", – сказал Ватцке.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на Холанда являются "Реал" и "Барселона". Известно, что у Лапорты и агента Эрлинга Райолы есть договоренность, что норвежец перейдет в стан "блауграны", если у каталонцев будет необходимая сумма.