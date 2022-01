Директор Боруссии: Будет сложно удержать Холанда летом, но мы попробуем

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возможность продажи нападающего Эрлинга Холанда этой зимой, сообщает Фабрицио Романо. "Без вариантов. В его продаже зимой нет необходимости", – заявил он.

BVB CEO Watzke: “Haaland will NOT leave in January. No way. Who accepts to sell top European striker during the winter break when they don't have to?”, he told @derspiegel. ???????? #BVB



“Next year? Of course, it will be difficult to keep him. Nevertheless we want to and we’ll try”. pic.twitter.com/FvVCawAh3l