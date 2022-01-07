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Директор Боруссии: Будет сложно удержать Холанда летом, но мы попробуем
Ватцке точно не собирается отпускать Холанда зимой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возможность продажи нападающего Эрлинга Холанда этой зимой, сообщает Фабрицио Романо. "Без вариантов. В его продаже зимой нет необходимости", – заявил он.
BVB CEO Watzke: “Haaland will NOT leave in January. No way. Who accepts to sell top European striker during the winter break when they don't have to?”, he told @derspiegel. ???????? #BVB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2022
“Next year? Of course, it will be difficult to keep him. Nevertheless we want to and we’ll try”. pic.twitter.com/FvVCawAh3l
"Холанд не уйдет в январе. Без вариантов. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости?
В межсезонье, безусловно, удержать его будет тяжело. Но мы попробуем сделать это", – сказал Ватцке.
Ранее сообщалось, что основными претендентами на Холанда являются "Реал" и "Барселона". Известно, что у Лапорты и агента Эрлинга Райолы есть договоренность, что норвежец перейдет в стан "блауграны", если у каталонцев будет необходимая сумма.
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