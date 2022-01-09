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Валенсия в своем Твиттере пошутила над пенальти Реала в свои ворота в стиле известного сериала
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Во вчерашнем поединке 20-го тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях разгромно уступила лидеру чемпионата "Реалу" со счетом 1:4. Первый гол в матче "сливочные" забили в конце первого тайма усилиями Бензема, который реализовал пенальти.
Эпизод по назначению одиннадцатиметрового был довольно спорным, ведь Каземиро слишком картинно падал.
Twitter "Валенсии" подколол "Реал": "Ограбление в Мадриде снова повторилось" и была отмечена страница известного сериала "Бумажный дом", в сюжете которого – ограбление банка и монетного двора Испании, которые расположенные в столице страны.
Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪????— Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022
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