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Валенсия в своем Твиттере пошутила над пенальти Реала в свои ворота в стиле известного сериала

Испания
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Валенсия в своем Твиттере пошутила над пенальти Реала в свои ворота в стиле известного сериала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

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Во вчерашнем поединке 20-го тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях разгромно уступила лидеру чемпионата "Реалу" со счетом 1:4. Первый гол в матче "сливочные" забили в конце первого тайма усилиями Бензема, который реализовал пенальти.

Эпизод по назначению одиннадцатиметрового был довольно спорным, ведь Каземиро слишком картинно падал.

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Twitter "Валенсии" подколол "Реал": "Ограбление в Мадриде снова повторилось" и была отмечена страница известного сериала "Бумажный дом", в сюжете которого – ограбление банка и монетного двора Испании, которые расположенные в столице страны.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Каземиро Валенсия
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