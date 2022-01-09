Со странным пенальти, но дубли лидеров делают свое дело. Реал – Валенсия 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал" разгромил "Валенсию". Мадридцы преобладали над соперником и в первом и во втором таймах, воплотив свой напор в голы. Правда, пенальти в первом тайме в ворота "летучих мышей" был очень противоречив – Каземиро слишком картинно падал. Во второй половине встречи "Валенсия" тоже получила шанс на пенальти, которое Куртуа парировал. Но с добивания Гуедеш все-таки достиг своего, забив единственный гол гостей в матче – все, на что были способны "летучие мыши".

"Реал" – "Валенсия" – 4:1

Голы: Бензема 43 (с пенальти), 88, Винисиус 52, 61 – Гуедеш, 76