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Со странным пенальти, но дубли лидеров делают свое дело. Реал – Валенсия 4:1. Видео голов и обзор матча
Бензема и Винисиус сделали эту игру
Реал Мадрид/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Реал" разгромил "Валенсию". Мадридцы преобладали над соперником и в первом и во втором таймах, воплотив свой напор в голы. Правда, пенальти в первом тайме в ворота "летучих мышей" был очень противоречив – Каземиро слишком картинно падал. Во второй половине встречи "Валенсия" тоже получила шанс на пенальти, которое Куртуа парировал. Но с добивания Гуедеш все-таки достиг своего, забив единственный гол гостей в матче – все, на что были способны "летучие мыши".
"Реал" – "Валенсия" – 4:1
Голы: Бензема 43 (с пенальти), 88, Винисиус 52, 61 – Гуедеш, 76
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