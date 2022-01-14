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Легенда вратарского цеха Барселоны. Сегодня отмечает юбилей Виктор Вальдес

Испания
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"Паук" с потрясающими рефлексами

Легенда вратарского цеха Барселоны. Сегодня отмечает юбилей Виктор Вальдес

Getty Images / Global Images Ukraine

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Виктор Вальдес Аррибас родился 14 января 1982-го в Оспиталете (Каталония). Сегодня ему исполняется 40 лет. Испанский футболист играл на позиции вратаря. С 2002-го по 2014-й выступал за "Барселону".

Вальдес – рекордсмен среди голкиперов по числу проведенных матчей в истории "сине-гранатовых". Доигрывал Виктор в "МЮ", "Стандарде" и "Мидлсбро". После окончания карьеры игрока стал тренером.

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За всю свою карьеру в каталонском клубе Вальдес шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов. В составе национальной сборной выиграл чемпионат мира-2010 и ЕВРО-2012, однако никогда не считался основным стражем ворот "Красной Фурии", уступая в конкуренции тогдашнему лидеру команды Икеру Касильясу.

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В статье: Виктор Вальдес
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