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Виктор Вальдес не хочет быть в команде Лапорты - уходит из клуба

Испания
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Хочет быть главным тренером какой-то из команд

Виктор Вальдес не хочет быть в команде Лапорты - уходит из клуба

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Легенда "Барселоны", голкипер команды в 2000-2017 годах, а сегодня тренер голкиперов Виктор Вальдес отходит от новой "Барсы" во главе с Жоаном Лапортой, сообщает Catalunya Ràdio.

Накануне выборов Вальдес поддержал Лапорту на посту президента "Барселоны", а в ответ Жоан пообещал, что оставит Виктора Вальдеса в клубе и отметил: "Мы договоримся, я знаю, чего ты хочешь".

Однако Вальдес в последствии не договорился с менеджментом Лапорты. Они предложили ему должность тренера вратарей в структуре клуба, а бывший игрок "Барсы" хочет занимать должность главного тренера какой-то из команд в структуре "Барсы". Для этого он закончил курсы, у него есть категория и он хочет продолжать двигаться в этом направлении.

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В статье: Виктор Вальдес Жоан Лапорта Барселона
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