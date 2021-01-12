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Все зависит от Лапорты: экс-голкипер Барселоны может вернуться в структуру каталонского клуба

Испания
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Камбэк Вальдеса?

Все зависит от Лапорты: экс-голкипер Барселоны может вернуться в структуру каталонского клуба
Новина українською

Экс-вратарь каталонской "Барселоны" Виктор Вальдес, который сейчас тренирует "Орту", команду из третьего дивизиона Испании, может вернуться в Каталонию.

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По информации СМИ, если выборы президента пройдут успешно для Жоана Лапорты, то Вальдес войдет в структуру руководства "сине-гранатовых".

Напомним, испанец – воспитанник "Барсы". За первую команду "сине-гранатовых" вратарь играл с 2000-го по 2014-й. Затем он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Стандарда" и "Мидлсбро", после чего завершил карьеру футболиста.

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В статье: Виктор Вальдес Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
fichajes

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