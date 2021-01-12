Все зависит от Лапорты: экс-голкипер Барселоны может вернуться в структуру каталонского клуба

Экс-вратарь каталонской "Барселоны" Виктор Вальдес, который сейчас тренирует "Орту", команду из третьего дивизиона Испании, может вернуться в Каталонию.

По информации СМИ, если выборы президента пройдут успешно для Жоана Лапорты, то Вальдес войдет в структуру руководства "сине-гранатовых".

Напомним, испанец – воспитанник "Барсы". За первую команду "сине-гранатовых" вратарь играл с 2000-го по 2014-й. Затем он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Стандарда" и "Мидлсбро", после чего завершил карьеру футболиста.