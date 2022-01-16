Кубок короля. Бетис в доигровке дожал Севилью, скромный успех Валенсии

Последний представитель третьего дивизиона покинул Кубок короля, ни разу не ударив в створ ворот "Валенсии". И это при том, что "Летучие мыши" играли далеко не основой.

Для прохода дальше команде Хосе Бордаласа хватило гола на 45-й секунде от Маркоса Андре. В начале второй половины "Валенсия" могла удваивать счет, но потрясающий двойной сэйв удался киперу "Атлетико Балеарес" - пожалуй, самое яркое действие от островитян сегодня.

"Летучие мыши" вышли в четвертьфинал Кубка 4-й раз за 5 последних сезонов; при этом последняя их победа в турнире датирована 2019 годом - вы, наверное, помните те 2:1 против "Барселоны".

"Атлетико Балеарес" (III) - "Валенсия" - 0:1

Гол: Маркос Андре, 1

"Валенсия": Доменек - Диахаби, Москера, Альдерете - Муса, Рачич (Фулькье, 63), Гильямон (Герра, 90), Гайя (Тони Лато, 77) - Киндреди - Дуро, Маркос Андре (Гедеш, 64)

Вчера севильское дерби было остановлено на 39-й минуте после того, как хулиган бросил палкой в голову хавбеку "Севильи" Жоану Жордану.

"Нервион" требовал техническое поражение для "Бетиса", но федерация постановила продолжить встречу при пустых трибунах. Сегодня на "Бенито Вильямарин" стояла звенящая тишина, а окружали стадион десятки полицейских - от греха подальше.

Сама же доигровка выдалась, как обычно в таких случаях, нервной. Игра разбилась на отдельные малосвязанные между собой эпизоды, и этот стиль больше подошел "Бетису". Он забил дважды, и если мяч Хуанми судьи отменили из-за офсайда, то Каналес провел абсолютно легитимный гол после выдающегося лонгболла от Карвалью.

"Севилья" в ответ и защитников меняла на форвардов, и навесами штрафную забрасывала, но реальный шанс имела один - Кунде головой пробил в перекладину. Впервые с 2018-го дерби осталось за "вердибланкос"!

"Бетис" - "Севилья" - 2:1

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 - Папу Гомес, 35

"Бетис": Силва - Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми (Тельо, 79) - Борха Иглесиас

"Севилья": Пастор - Монтьель (Сарсана, 89), Кунде, Диего Карлос, Рекик (Ромеро, 78) - Оливер (Гудель, 67), Акунья, Ракитич - Окампос, Рафа Мир (Корона, 67), Папу Гомес