Реал Мадрид - обладатель Суперкубка Испании-2022!

Буднично и почти без нервов "Реал" добыл первый трофей в новом году.

Пожалуй, главное испытание Суперкубка "Реал" пережил в полуфинале, когда лишь в добавленное время сломил сопротивление молодой, но уже дерзкой "Барселоны" Хави. Сегодня все для команды Карло Анчелотти прошло гораздо спокойнее.

"Атлетик" стремился играть смело и отвечать своими выпадами на шансы "Реала", но ему не хватило индивидуального качества, чтобы преобразовать моменты в голы. Ну и у своих ворот баски позволяли Мадриду многовато.

1 - @realmadriden's @lukamodric10 has become in the oldest player to score in the Spanish Supercopa (36y 129d) since, at least, 2010, scoring his second goal in the competition after the one against Valencia in the semi-finals in 2020 (9 games played). Experience. pic.twitter.com/67Ij9PY6by — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2022

За один лишь первый тайм Унаи Симону пришлось дважды тащить опасные удары от Каземиро; опасно бил головой Милитао - немного мимо; повезло "Атлетику" и с рикошетом от Ерая.

Сами баски за 45 минут имели лишь классную попытку Ояна Сансета, который на 20-30 сантиметров перебросил перекладину. Надо ли удивляться, что под занавес первой половины "Реал" открыл счет?

2 - @thibautcourtois has saved two consecutive penalties for the first time ever for @realmadriden in all competitions, as many as in his previous 19 penalties faced for them (excl. shootouts). Spider. pic.twitter.com/KtsRNawTwD — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2022

Сделал это неувядающий Лука Модрич, которому здорово - можно сказать, в стиле Винисиуса - ассистировал Родриго. Удар у хорвата и в 36 лет по-прежнему великолепен.

Пожалуй, это было ключевое событие матча. На второй тайм у басков было слишком сложное задание, а когда еще Ерай Альварес зачем-то рукой остановил удар в своей штрафной, все стало ясно окончательно. Бензема с пенальти пробил без шансов - 2:0.

То, что происходило на поле последние 40 минут, уже не имело значения. "Реал" ждал свистка; "Атлетик" по инерции наступал, но с каждой минутой интенсивность его действий снижалась, что упрощало задачу мадридской защите. Единственное исключение - ошибка Милитао, приведшая к пенальти и красной за пару минут до свистка, но и там бесподобный Куртуа отразил 11-метровый.

1 - @realmadriden have won a single game final against @Athletic_en for the first time ever after losing the previous five, all in the Spanish Copa del Rey (1916, 1939, 1933, 1943 and 1958). History. pic.twitter.com/Y3t5oWHftz — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2022

Возвращение Карло Анчелотти в "Реал" приносит первые трофейные плоды, и это только начало - просто посмотрите на турнирную таблицу Ла Лиги. В кои-то веки Флорентино Перес не ошибся с выбором тренера.

Суперкубок Испании. Эр-Рияд. Стадион им. Короля Фахда

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Нико Уильямс, 46), Саррага (Весга, 58), Дани Гарсия, Муниаин (Серрано, 81) - Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 58)

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86)

Предупреждения: Дани Гарсия, 77, Ерай, 90

Удаление: Милитао, 87