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Реал Мадрид - обладатель Суперкубка Испании-2022!

Испания
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(3 голосов)

В финале удержали победу над "Атлетиком"

Реал Мадрид - обладатель Суперкубка Испании-2022!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Буднично и почти без нервов "Реал" добыл первый трофей в новом году.

Пожалуй, главное испытание Суперкубка "Реал" пережил в полуфинале, когда лишь в добавленное время сломил сопротивление молодой, но уже дерзкой "Барселоны" Хави. Сегодня все для команды Карло Анчелотти прошло гораздо спокойнее.

"Атлетик" стремился играть смело и отвечать своими выпадами на шансы "Реала", но ему не хватило индивидуального качества, чтобы преобразовать моменты в голы. Ну и у своих ворот баски позволяли Мадриду многовато.

За один лишь первый тайм Унаи Симону пришлось дважды тащить опасные удары от Каземиро; опасно бил головой Милитао - немного мимо; повезло "Атлетику" и с рикошетом от Ерая.

Сами баски за 45 минут имели лишь классную попытку Ояна Сансета, который на 20-30 сантиметров перебросил перекладину. Надо ли удивляться, что под занавес первой половины "Реал" открыл счет?

Сделал это неувядающий Лука Модрич, которому здорово - можно сказать, в стиле Винисиуса - ассистировал Родриго. Удар у хорвата и в 36 лет по-прежнему великолепен.

Пожалуй, это было ключевое событие матча. На второй тайм у басков было слишком сложное задание, а когда еще Ерай Альварес зачем-то рукой остановил удар в своей штрафной, все стало ясно окончательно. Бензема с пенальти пробил без шансов - 2:0.

То, что происходило на поле последние 40 минут, уже не имело значения. "Реал" ждал свистка; "Атлетик" по инерции наступал, но с каждой минутой интенсивность его действий снижалась, что упрощало задачу мадридской защите. Единственное исключение - ошибка Милитао, приведшая к пенальти и красной за пару минут до свистка, но и там бесподобный Куртуа отразил 11-метровый.

Возвращение Карло Анчелотти в "Реал" приносит первые трофейные плоды, и это только начало - просто посмотрите на турнирную таблицу Ла Лиги. В кои-то веки Флорентино Перес не ошибся с выбором тренера.

Суперкубок Испании. Эр-Рияд. Стадион им. Короля Фахда

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Нико Уильямс, 46), Саррага (Весга, 58), Дани Гарсия, Муниаин (Серрано, 81) - Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 58)

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86)

Предупреждения: Дани Гарсия, 77, Ерай, 90

Удаление: Милитао, 87

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (62)
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sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 23:21
Реалу ще б в півноги Кубок короля взяти............у барсюків тоді пєрдаки вибухнуть....
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
16.01.2022 в 22:59
На классе. Практически пешком. Мне вот что интересно, если надо будет бежать, сможет ли РМ?? Людей с возрастом в команде много…
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+3
0
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 23:00
С Барселоной в полуфинале бежали, а тут на эконом-режиме.
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 23:08
Париж (с его Мессюком) надо прибить на классе и хорошо бы, не пешком, а просто сидя или лежа. А что? Там - Лебедь, Рак и Щука. Лебедь рвется в Мадрид. Рак ходит задом наперед. А Щуку вообще не понять.
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+1
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.01.2022 в 22:45
Если б не Барса, хрен бы вы прошли в финал и выиграли супер кубок. Так что благодарите Барселону. Пересфсекупил
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0
-5
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:46
Обгрунтуй.
Ответить
+2
-1
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:48
і шо ви,барсюки,смалите?
+2
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.01.2022 в 22:49
Ну шо непонятного. Если б Барселона не проиграла в полуфинале, то Мадрид бы не прошел дальше)
0
-5
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 22:49
Один в одного смалять
+2
-1
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:53
Наркомани, сер, тобто барсючки...
+2
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.01.2022 в 22:56
Ещё и алкоголики, например
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:56
Попытался постичь глубину Вашей мысли, но утонул в ней, не достигнув дна.
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:37
Цікаво було б почути "авторитетну" думку Монреальського Оленя про "Руку Переса"....
Ответить
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:41
Милитао как раз играл рукой Переса. Что касается монреальско-шепетовского, то и-нет обещают пациентам на Пасху, но еще не решили на какую - православную, католическую или еврейскую. Олень не помнит свою конфессию.
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:43
+2
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:43
мабуть санітари не шанувальникі футболу,не розпеленали єкспєрда....
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:44
+2
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:44
Експьорда...
+2
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:46
експьорд нанюхався чи накурився і куйню нижче несе....
+1
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:47
Це в нього природній стан...
+2
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:35
Даєш Требл!!!
Ответить
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2022 в 22:34
Атлетик был сам не свой. Оно и понятно.. мужики сильно выложились в матче с Атлетико, как морально, так физически, сказалась усталость, а тем более у них было на день меньше отдыха, чем у сатанистов, ну и...
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0
-6
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 22:36
Барсонутий, пішов накуй!!!
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:36
В следующий раз попросим, чтобы Атлетику в соперники по полуфиналу попалась Барселона, чтобы поменьше выкладываться
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:37
+5
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2022 в 22:43
Ну дык а шо? Реал в полноги сыграл с Барсой, а баски все выдохлись с матрасами и на день меньше отдыха. И шо мы хотели в финале? Ой, да ладно, празднуйте свою победу в никому ненужном кубке, чё уж там.. Пляшите в диком экстазе, показывайте рога...
0
-6
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 22:46
Смокчи, не відволікайся, вилупок
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:52
Да я не знаю, шо вы хотели) Как будто там Манчестер Сити в финале с Реалом играл. Конечно, Атлетик это не уровень, они могли победить только в результате каких-то чрезвычайных событий, хоть на день меньше отдыха, хоть на день больше.
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:53
Барсуки такими кубками брезгуют, они замахнулись на бОльшее. Как Холланда подпишут, так сразу. А мадридцы люди непритязательные, мы и этот кубок подберем, чтобы не валялся .в аравийской пустыне.
+2
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:54
Невже на Лігу Конференцій?
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:56
Не, ну то в следующем сезоне если что, в этом-то видимо уже ни на что.
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 23:02
Как только Алень доберется до интернета, он "обгрунтує", что Лига Конференций сегодня это самый Хай-Супер-Левел" и вся статистика делается именно там.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:34
Конспективно. Реал - молодцы, Модрич особенно. Куртуа - красавец. Суддья..... ???? Всех , кто за Реал с победой и первым трофеем в этом сезоне. Верим, что успехи будут продолжены.
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:38
Ну судья в принципе был неплох, давал играть, свистел вроде по делу. но удаление Милитао странное, он не специально там мяч выбивал рукой. Ну да ладно, ни на что не повлияло. С победой!
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:45
На кубке Африки судьи и не такое творят. Этого, наверное, тоже обдало горячим ветром из пустыни.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:52
Перегрелся малость)
+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
16.01.2022 в 22:34
Легенько, на класі. Всіх з трофеєм!
Ответить
+4
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:36
Ответить
+3
0
avatar
NORDOS
16.01.2022 в 22:32
суддєйка вирішив підісрати кінець матчу - вилучення несправедливе але Куртуа - просто бог в воротах!
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+3
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:33
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:34
Я вот тоже не понял, какого хрена он применил двойное наказание. Как будто Милитао там в стиле Суареса выбивал мяч с линии. Ну получилось так, но не специально же
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+2
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:35
хотів гру загострити....
+1
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:52
до речі,Альвареса тоді 100% треба було видаляти....
+1
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:34
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:31
А як Куртуа пеналь відбив? красень
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:33
Стенкуа!
Ответить
+2
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:33
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.01.2022 в 22:31
Заслуженно! Реал самый сильный в Испании!
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
16.01.2022 в 22:30
С первым трофеем сезона всех мадридистов! В этом сезоне Мадрид сыграл 3 одинаковых матча с Атлетиком, в каждом баскам давалось пространство во втором тайме, но воспользоваться им как следует они так и не смогли. В этот раз и шансов особо не было, кроме пенальти, но уже как не идет, так не идет) Папа Карло закрывает еще один пробел в своем трофейном зале. Осталась только Ла Лига, чтобы взять все титулы Топ-5 чемпионатов, а Марсело остается 1 трофей до рекорда для игроков Мадрида. Думаю, эти пробелы будут закрыты в этом сезоне)
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+4
0
Dr. House (Поділля)
16.01.2022 в 22:29
Всіх з перемогою! А штопаний андон барсодрочіус, який поливав брудом Реал перед фіналом хай смокче у свого пєдофіла-шарлатанця!
Ответить
+5
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:30
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:32
Ответить
+4
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:29
грали на 30% можливості і кубок наш!!!!!!
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:33
На 50%...Але було би приємніше у фіналі дрюкнути Барсілону
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+3
0
sasha_lv (Львів)
16.01.2022 в 22:38
часом і на 10,тому в середньому 30..
+1
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:40
Та нехай...
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2022 в 22:29
Второй тайм не смотрел. Шо там, пеналь праведный был?
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0
-7
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NORDOS
16.01.2022 в 22:33
Ave Satanas
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+5
-1
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Барселиниус (землянин)
16.01.2022 в 22:54
О блъ, даже не скрываете, шо сатанисты. Тьфу, мерзота..
0
-4
metall5291 (Kharkiv)
16.01.2022 в 22:36
"Рука Переса"
Ответить
+6
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:41
+3
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 22:41
Зараз Безпокійний намалює реферат...
+3
0


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