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Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире
Игрок вспомнил былые времена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри признался, что скучает по форварду Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб, перейдя в "ПСЖ".
"Он многое для меня сделал, мне нравилось с ним играть, но реальность такова, что он ушел. Я хорошо лажу со многими игроками команды. Мы можем составить хорошую пару, как это было с Лео. Я скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире, но продолжаю работать", — цитирует Педри Mundo Deportivo.
В этом сезоне он принял участие в 21 матче за команду, забив 7 голов и сделав 7 результативные передачи.
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