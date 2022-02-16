  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире

Испания
(1 голосов)

Игрок вспомнил былые времена

Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри признался, что скучает по форварду Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб, перейдя в "ПСЖ".

"Он многое для меня сделал, мне нравилось с ним играть, но реальность такова, что он ушел. Я хорошо лажу со многими игроками команды. Мы можем составить хорошую пару, как это было с Лео. Я скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире, но продолжаю работать", — цитирует Педри Mundo Deportivo.

В этом сезоне он принял участие в 21 матче за команду, забив 7 голов и сделав 7 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...