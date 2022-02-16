Педри: Скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире

Полузащитник "Барселоны" Педри признался, что скучает по форварду Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб, перейдя в "ПСЖ".

"Он многое для меня сделал, мне нравилось с ним играть, но реальность такова, что он ушел. Я хорошо лажу со многими игроками команды. Мы можем составить хорошую пару, как это было с Лео. Я скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире, но продолжаю работать", — цитирует Педри Mundo Deportivo.

В этом сезоне он принял участие в 21 матче за команду, забив 7 голов и сделав 7 результативные передачи.