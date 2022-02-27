Примера. Атлетико обогнал Барселону, Валенсия победила впервые в 2022 году

Возможно, это наименее важная новость из всех, которые вы хотели бы знать прямо сейчас, но какая есть - "Атлетико» Мадрид провел третий кряду хороший матч и по делу одолел "Сельту».

Не сказать, что все было прямо идеально, но в целом команда Симеоне смотрелась прилично, создала 4-5 острых шансов и не дала ничего создать сопернику. Что еще надо?

Функции бомбардира на себя взвалил тот, от кого вообще не ждали - Ренан Лоди сперва смачно приложился с левой из-под защитника, а затем идеально срезал мяч в сетку после не менее идеального лонгболла от Кондогбья.

Кажется, "Атлетико» встал на путь выздоровления - перед этим команда отлично съездила в "Осасуну» (3:0) и доминировала в игре с "Манчестер "Юнайтед» (1:1).

В таблице "Матрасники» прямо сейчас идут четвертыми, набрав 45 очков. У "Барсы», правда, 42 балла и игра в запасе, так что о зоне ЛЧ говорить пока рано.

У "Сельты», в свою очередь, 32 балла и 10-я позиция.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано»

"Атлетико» - "Сельта» - 2:0

Голы: Ренан Лоди, 36, 60

"Атлетико»: Облак - Савич, Хименес, Рейнилду - Врсалько, Льоренте (Карраско, 64), Эррера, Кондогбья (Лемар, 68), Ренан Лоди (де Пауль, 63) - Корреа (Гризманн, 64), Жоау Феликс (Суарес, 72)

"Сельта»: Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Солари, 81), Серви (Нолито, 75) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 75)

Предупреждения: Савич, 12, Хименес, 15, Облак, 20, Рейнилду, 50 - Аспас, 17, Араухо, 71, Тиаго Гальярдо, 84

Кроме того, отмечаем сегодня первую в 2022 году победу "Валенсии» в Ла Лиге. Стоило вернуться в строй после травмы Габриэлу Паулисте, как он моментально выбился в герои - забил гол и помог команде сыграть "на ноль». Благодаря этому "Лос Чес» поднялись в таблице на 9-е место с 33 очками.

26-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар»

"Мальорка» - "Валенсия» - 0:1

Гол: Паулиста, 4

"Мальорка»: Рико - Маффео (Гонсалес, 62), Вальент, Раилло, Хауме Коста - Севилья (Абдон, 77), Антонио Санчес (Седлар, 71) - Кубо, Анхель (Ндиай, 62), Дани Родригес (Ли Кан Ин, 71) - Мурики

"Валенсия»: Мамардашвили - Диахаби, Паулиста, Альдерете - Муса (Элдер Кошта, 78), Солер (Кюмарт, 90+1), Рачич (Гильямон, 77), Фулькье - Хиль (Маркос Андре, 90+1) - Дуро (Мориба, 57), Гомес

Предупреждения: Кубо, 16, Вальент, 71, Хауме Коста, 84, Раилло, 90+2 - Хиль, 19, Альдерете, 23, Диахаби, 26, Мамардашвили, 42, Мориба, 88

Удаление: Мориба, 90+2

В матче "Хетафе» - "Алавес» ничья не устроила вообще никого - обеим командам хотелось бы подальше отдалиться от зоны вылета, но не вышло. Из примечательного отметим очередные два гола Энеса Унала - теперь их у турка 13, так много он не забивал после отъезда из "Твенте» в 2017 году. В таблице "Хетафе» сейчас 15-й, "Алавес» - 18-й.

26-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес»

"Хетафе» - "Алавес» - 2:2

Голы: Унал, 55, 72 - Эскаланте, 45+1, Эдгар Мендес, 56

"Хетафе»: Сория - Даконам, Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес (Оскар, 62), Аленья (Иглесиас, 70), Арамбарри, Максимович, Оливера - Унал (Мата, 90+3), Сандро (Майораль, 62)

"Алавес»: Пачеко - Теналья, Лежен, Лежен, Дуарте - Эдгар Мендес (Вальехо, 72), Эскаланте, Пина (Понс, 90), Лум (Пеллистри, 85), Риоха - Хоселу

Предупреждения: Дамьен Суарес, 43, Аленья, 49 - Лум, 39, Эдгар Мендес, 44, Лагуардия, 58, Эскаланте, 76

Удаление: Куэнка, 32