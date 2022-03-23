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Реал не ищет тренера на смену Карло Анчелотти
Клуб доверяет итальянцу
Фото: twitter.com/realmadriden
Руководство "Реала" не рассматривает возможность увольнения главного тренера Карло Анчелотти, сообщает CadenaSER. Поражение в Эль Класико не стало причиной поиска нового менеджера.
Сообщается, что в "Реал" верит, что Анчелотти полностью отработает свой двухлетний контракт, и считает итальянца идеальным тренером на следующий сезон.
Напомним, что Карло Анчелотти вернулся в "Реал" летом 2021 года. Мадрид лидирует в Ла Лиге с отрывом в 9 очков от "Севильи".
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