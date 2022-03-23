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Реал не ищет тренера на смену Карло Анчелотти

Испания
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Клуб доверяет итальянцу

Реал не ищет тренера на смену Карло Анчелотти

Фото: twitter.com/realmadriden

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Руководство "Реала" не рассматривает возможность увольнения главного тренера Карло Анчелотти, сообщает CadenaSER. Поражение в Эль Класико не стало причиной поиска нового менеджера.

Сообщается, что в "Реал" верит, что Анчелотти полностью отработает свой двухлетний контракт, и считает итальянца идеальным тренером на следующий сезон.

Напомним, что Карло Анчелотти вернулся в "Реал" летом 2021 года. Мадрид лидирует в Ла Лиге с отрывом в 9 очков от "Севильи".

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В статье: Карло Анчелотти Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
cadenaser.com

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