Реал не ищет тренера на смену Карло Анчелотти

Руководство "Реала" не рассматривает возможность увольнения главного тренера Карло Анчелотти, сообщает CadenaSER. Поражение в Эль Класико не стало причиной поиска нового менеджера.

Сообщается, что в "Реал" верит, что Анчелотти полностью отработает свой двухлетний контракт, и считает итальянца идеальным тренером на следующий сезон.

Напомним, что Карло Анчелотти вернулся в "Реал" летом 2021 года. Мадрид лидирует в Ла Лиге с отрывом в 9 очков от "Севильи".