Дальнейшая судьба Асенсио решится уже в апреле

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио хочет продлить контракт с клубом, сообщает Marca. В клубе осторожно относятся к финансовой стороне сделки и не хотят переплачивать.

Текущий контракт испанца истекает летом 2023 года.

Сообщается, что приоритет для игрока – подписание нового соглашения. "Реал" же, в свою очередь, внимательно отнесется к финансовой стороне соглашения, так как не хочет переплачивать.

Если у сторон не получится прийти к соглашению, "Реал" готов продавать испанца этим летом, чтобы не отпускать следующим забесплатно.

Претендентов на полузащитника хватает. Раньше сообщалось, что "Милан" заинтересован в услугах Марко.

В этом сезоне Асенсио провел 33 матча за "Реал", забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 40 миллионов евро.