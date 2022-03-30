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Дальнейшая судьба Асенсио решится уже в апреле

Испания
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Реал и футболист хотят договорится о новом контракте к концу следующего месяца

Дальнейшая судьба Асенсио решится уже в апреле

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио хочет продлить контракт с клубом, сообщает Marca. В клубе осторожно относятся к финансовой стороне сделки и не хотят переплачивать.

Текущий контракт испанца истекает летом 2023 года.

Сообщается, что приоритет для игрока – подписание нового соглашения. "Реал" же, в свою очередь, внимательно отнесется к финансовой стороне соглашения, так как не хочет переплачивать.

Если у сторон не получится прийти к соглашению, "Реал" готов продавать испанца этим летом, чтобы не отпускать следующим забесплатно.

Претендентов на полузащитника хватает. Раньше сообщалось, что "Милан" заинтересован в услугах Марко.

В этом сезоне Асенсио провел 33 матча за "Реал", забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Марко Асенсио
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Источник:
marca.com

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