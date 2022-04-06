Хави о Дембеле: Я бы уже подписал с ним контракт, если бы мог

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал об отношении к полузащитнику Усману Дембеле. "Он сейчас очень мотивирован и счастлив", – приводит его слова AS.

– Заметили ли вы, что Дембеле изменился?

– Он подает пример отношением к делу и вовлеченностью (в рабочий процесс). Вижу, что он очень мотивирован и счастлив. У него характер победителя. Неудивительно, что он тренируется по выходным.

– Как долго вы готовы ждать момента, когда станет понятно, останется ли Усман?

– Это вопрос переговоров, которые идут. Клуб знает, каковы мои приоритеты, и мы работаем в этом направлении.

Я бы уже подписал контракт с ним, если бы мог. Но у нас не лучшая финансовая ситуация. Несмотря на это, я знаю, что клуб работает над этим вопросом, – сказал тренер "Барсы".

В этом сезоне Усман провел за "Барсу" 22 матча, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего правого вингера в 30 миллионов евро.