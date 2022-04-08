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Хави не нужен. Мартин Брайтвайт летом покинет Барселону

Испания
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Вероятно, это всем пойдет на пользу

Хави не нужен. Мартин Брайтвайт летом покинет Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Датский форвард Мартин Брайтвайт летом покинет "Барселону". Об этом передает источник Sports.es.

На это есть ряд причин. Во-первых, нападающий не особо нужен главному тренеру каталонцев Хави. Даже несмотря на не лучшую игру против "Айнтрахта" в Лиге Европы, Брайтвайт остался в запасе.

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Вторая причина, игровая практика. Мартин - игрок сборной Дании и хочет сыграть на чемпионате мира в 2022-м году. Для этого ему нужно выбрать команду, где он будет играть чаще.

В текущем сезоне Мартине выходил на поле пять раз, забив два гола и отдав один ассист.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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