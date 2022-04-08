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Хави не нужен. Мартин Брайтвайт летом покинет Барселону
Вероятно, это всем пойдет на пользу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Датский форвард Мартин Брайтвайт летом покинет "Барселону". Об этом передает источник Sports.es.
На это есть ряд причин. Во-первых, нападающий не особо нужен главному тренеру каталонцев Хави. Даже несмотря на не лучшую игру против "Айнтрахта" в Лиге Европы, Брайтвайт остался в запасе.
Вторая причина, игровая практика. Мартин - игрок сборной Дании и хочет сыграть на чемпионате мира в 2022-м году. Для этого ему нужно выбрать команду, где он будет играть чаще.
В текущем сезоне Мартине выходил на поле пять раз, забив два гола и отдав один ассист.
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