Хави не нужен. Мартин Брайтвайт летом покинет Барселону

Датский форвард Мартин Брайтвайт летом покинет "Барселону". Об этом передает источник Sports.es.

На это есть ряд причин. Во-первых, нападающий не особо нужен главному тренеру каталонцев Хави. Даже несмотря на не лучшую игру против "Айнтрахта" в Лиге Европы, Брайтвайт остался в запасе.

Вторая причина, игровая практика. Мартин - игрок сборной Дании и хочет сыграть на чемпионате мира в 2022-м году. Для этого ему нужно выбрать команду, где он будет играть чаще.

В текущем сезоне Мартине выходил на поле пять раз, забив два гола и отдав один ассист.