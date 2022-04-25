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Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Кризис набирает обороты

Испания
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(1 голосов)

Третье поражение каталонцев в четырех последних матчах

Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Кризис набирает обороты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом круге после поражения от "Райо" был уволен Рональд Куман. Хави, конечно, такое не грозит, но вообще дела у "Барсы" снова плохи.

Третье поражение в 4 матчах - это даже для середняка слабо, а каталонцы, если кто забыл, ведут борьбу за ТОП-4. С нынешней формой даже это гарантировать пока нельзя.

"Райо" не сделал ничего экстраординарного. За весь матч мадридцы организовали 2-3 острые контратаки, одну из которых реализовали - это Иси Паласон гениально отдал на Альваро, а тот точно пробил из-под Деста.

Все остальное время "Молнии" уделили нейтрализации "Барселоны". Получалось не идеально, но тут гостям пришла на выручку плохая реализация моментов каталонцами, а также худший матч Обамеянга на "Камп Ноу". Так инертно габонец не играл со времен "Арсенала".

Пока же центрфорвард спал, его функции пытался брать на себя Жорди Альба - он в первом тайме пробивал опаснее всех; однажды мяч после его попытки даже штангу лизнул. Также в каркас полетел крученый удар от Гави, а эффектный гол Феррана Торреса был отменен из-за офсайда.

Второй тайм не принес ничего нового - разве что моментов "Барсы" стало еще меньше. Из опасного вспоминается только шанс Депая, который завозился в штрафной, позволив себя заблокировать, а также удар Дембеле в последней атаке, когда ворота собой закрыли защитники.

Хави пытался взбодрить болото заменами; даже защитников на форвардов менял, но толку никакого - "Барселона" слишком устала для подвигов. Лишь за счет старых запасов команда еще держится в таблице 2-й с 63 очками. Столько же набрала "Севилья"; у "Атлетико"- на 2 меньше.

У "Райо" же вторая подряд победа после 13 неудачных туров - и это 11-е место с 40 очками. Команда Андони Ираолы официально сохранила прописку в элите еще на сезон.

21-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 7

"Барселона": тер Штеген - Дест (Ленгле, 46), Араухо, Эрик Гарсия (Траоре, 71), Альба - Френки де Йонг (Нико Гонсалес, 60), Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 71), Ферран Торрес (Депай, 60)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 56), Валентин (Трехо, 67) - Паласон (Марио Эрнандес, 87), Унаи Лопес (Марио Суарес, 87), Альваро Гарсия - Нтека (Гвардиола, 56)

Предупреждения: Люк де Йонг, 81, Дембеле, 89, Альба, 90+2, Гави, 90+12 - Комесанья, 37, Балью, 69, Паласон, 85, Марио Эрнандес, 90+4, Трехо, 90+5, Катена, 90+12

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (29)
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Ol-g (Одесса)
25.04.2022 в 00:43
Народе, продовжуємо переказувати гроші армії!
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2022 в 00:32
В футболі все добре: Барса вчергове нюхнула, Мілан виграв. Якби ще цих свинособак їбучих роз'їбати вщент...
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
25.04.2022 в 00:27
Три поспіль поразки мальчіков на Спотіфай-Арені... Фартова назва)))
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+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
25.04.2022 в 00:26
Не скажу, что у игроков Барсы был дефицит старания или самоотдачи. С этим было все в порядке, но только с этим. А с попаданием в створ ворот у барселонцев - просто катастрофа. С тактикой и рисунком игры - тоже. Кроме того, за Райо очень хорошо сыграл вратарь и штанги ворот. Надо ли было месяц назад "наказать Реал и умереть". Это было всего лишь 3 очка, а затем все игры (даже те которые были выиграны) провальные. Таким образом можно потерять не только второе место. А вот за поддержку Украины - Барселоне спасибо.
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+3
-2
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Spokoyno (Київ)
25.04.2022 в 00:24
А тут ще "солов'їні викормиші" разкудахкалися
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+2
-3
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Дoбрый (землянин)
25.04.2022 в 00:21
Моя шутка, сказанная в отчёте матча Сосьедад-Барса, оказалась пророческой и Барса таки проиграла Райо.
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
25.04.2022 в 00:22
Тепер ми знаємо, хто на нас біду наКАРкав
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+2
-3
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Дoбрый (землянин)
25.04.2022 в 00:29
Есть молчать, товарищ полковник! Виноват, исправлюсь.
+2
-3
avatar
NORDOS
25.04.2022 в 00:33
як мило колаборанти показують своє совєтскоє нутро не боїтеся, що вам за воєнним часом медальки повісять на одні місця, диванні полковніки?
+1
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
25.04.2022 в 00:18
Сорвать с Хави погоны тренера и разжаловать в физруки!
Ответить
+2
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
25.04.2022 в 00:21
А медальку за розгром лідера залишимо
Ответить
+2
-4
avatar
Дoбрый (землянин)
25.04.2022 в 00:24
Ту медальку ,"За взятие Мадрида", если по чесноку, надо папе Карле вручить.
+4
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
25.04.2022 в 00:26
Ну питання дискусійне... А хто йому пургену підсунув
+1
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.04.2022 в 00:17
Всі геї світу зажурені -- путана знову відсмок...ла ....
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+4
-2
oda1979 (Запорожье)
25.04.2022 в 00:14
А шо вы хотели? Физрук с коллективом физкультуры..
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+3
-2
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Spokoyno (Київ)
25.04.2022 в 00:13
Авжеж це НЕ ФУТБОЛ... І перш за все у виконанні Барселони. Хоч ударів по воротах і "нашкрябали" 18, утім сейвів від голкіпера суперників максимум ДВА і один раз захисники з лінії воріт м'яч винесли НЕМА раціональної ротації і те що "вчора" виходило, сьогодні не виходить! Тому і переміг той кому посміхнулася фортуна! А наразі Барсу вона рідко коли тішить...
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+2
-5
avatar
NORDOS
25.04.2022 в 00:14
фортуна аж 13 хвилин додала, а вам все мало, лошари
Ответить
+3
-2
avatar
NORDOS
25.04.2022 в 00:12
знову нюхнули бебру виїздні гранатові голубки на Спотіфай-Айнтрахт арені
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+4
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:06
Якщо минулого туру "вимучили", то тепер "не дотисли ".Нема Педрі- нема результату!
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+2
-2
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NORDOS
25.04.2022 в 00:07
та олєжка бакуменко мамку свою сильніше затискає аніж барса тисла
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+4
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:10
Не знаю хто там кого затискає, тобі може видніше...)))
+1
-1
Dr. House (Поділля)
25.04.2022 в 00:05
Зараз в ефір вийде соловйов і як завжди звинуватить у черговій ганебній поразці барсєлонських мальчіков в трусіках арбітра...)))
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+4
-2
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hrdhrd (Украина)
25.04.2022 в 00:04
Ну и правильно, зачем оттягивать неизбежное. Теперь Реалу достаточно вторым составом скатать ничейку с Эспаньолом и полностью посвятить себя играм полуфинала ЛЧ
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+4
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:08
Тепер достатній відрив уже, комфортний?В листопаді ти боявся наврочити і казав рано ще святкувати... Тепер можна вже вітати? ))
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hrdhrd (Украина)
25.04.2022 в 00:27
Уже можно) Я то верил всегда, но чего раньше времени болтать. Да и кто ж знал, что Папа Карло так возьмет и не обделается в важный момент сезона. Тем более, что мы такое уже проходили.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:31
Тоді вітаю!
+1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:33
А на рахунок 1/2 ЛЧ, то як на мене, Реалу легше було виграти ЛЛ цього сезону, ніж пройти МС...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2022 в 00:35
Реал вже з ЖКХ хоронили, потім із Челсі, але святий Бензема знає своє діло)))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2022 в 00:48
Про Бензема згідний, він в ударі зараз, практично все виходить. Чи не найкращий сезон показує. Без нього Реал навряд чи мав би зараз таку перевагу
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