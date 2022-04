Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Кризис набирает обороты

В первом круге после поражения от "Райо" был уволен Рональд Куман. Хави, конечно, такое не грозит, но вообще дела у "Барсы" снова плохи.

Третье поражение в 4 матчах - это даже для середняка слабо, а каталонцы, если кто забыл, ведут борьбу за ТОП-4. С нынешней формой даже это гарантировать пока нельзя.

"Райо" не сделал ничего экстраординарного. За весь матч мадридцы организовали 2-3 острые контратаки, одну из которых реализовали - это Иси Паласон гениально отдал на Альваро, а тот точно пробил из-под Деста.

1 - Barcelona have conceded a goal with the only shot they’ve faced in the first half, as well as being the only Rayo Vallecano touch in the opposite box in the first 45 minutes. Surprise. pic.twitter.com/FGl2FU1rdC

Все остальное время "Молнии" уделили нейтрализации "Барселоны". Получалось не идеально, но тут гостям пришла на выручку плохая реализация моментов каталонцами, а также худший матч Обамеянга на "Камп Ноу". Так инертно габонец не играл со времен "Арсенала".

Пока же центрфорвард спал, его функции пытался брать на себя Жорди Альба - он в первом тайме пробивал опаснее всех; однажды мяч после его попытки даже штангу лизнул. Также в каркас полетел крученый удар от Гави, а эффектный гол Феррана Торреса был отменен из-за офсайда.

Второй тайм не принес ничего нового - разве что моментов "Барсы" стало еще меньше. Из опасного вспоминается только шанс Депая, который завозился в штрафной, позволив себя заблокировать, а также удар Дембеле в последней атаке, когда ворота собой закрыли защитники.

3 - Barcelona have lost three consecutive home games in all competitions for the second time in their history, the first one since the three defeats suffered under Louis van Gaal ???????? between the 1997/98 and 1998/99 seasons. Exhausted. pic.twitter.com/zl30j3l386