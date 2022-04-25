Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Кризис набирает обороты

В первом круге после поражения от "Райо" был уволен Рональд Куман. Хави, конечно, такое не грозит, но вообще дела у "Барсы" снова плохи.

Третье поражение в 4 матчах - это даже для середняка слабо, а каталонцы, если кто забыл, ведут борьбу за ТОП-4. С нынешней формой даже это гарантировать пока нельзя.

"Райо" не сделал ничего экстраординарного. За весь матч мадридцы организовали 2-3 острые контратаки, одну из которых реализовали - это Иси Паласон гениально отдал на Альваро, а тот точно пробил из-под Деста.

1 - Barcelona have conceded a goal with the only shot they’ve faced in the first half, as well as being the only Rayo Vallecano touch in the opposite box in the first 45 minutes. Surprise. pic.twitter.com/FGl2FU1rdC — OptaJose (@OptaJose) April 24, 2022

Все остальное время "Молнии" уделили нейтрализации "Барселоны". Получалось не идеально, но тут гостям пришла на выручку плохая реализация моментов каталонцами, а также худший матч Обамеянга на "Камп Ноу". Так инертно габонец не играл со времен "Арсенала".

Пока же центрфорвард спал, его функции пытался брать на себя Жорди Альба - он в первом тайме пробивал опаснее всех; однажды мяч после его попытки даже штангу лизнул. Также в каркас полетел крученый удар от Гави, а эффектный гол Феррана Торреса был отменен из-за офсайда.

Второй тайм не принес ничего нового - разве что моментов "Барсы" стало еще меньше. Из опасного вспоминается только шанс Депая, который завозился в штрафной, позволив себя заблокировать, а также удар Дембеле в последней атаке, когда ворота собой закрыли защитники.

3 - Barcelona have lost three consecutive home games in all competitions for the second time in their history, the first one since the three defeats suffered under Louis van Gaal ???????? between the 1997/98 and 1998/99 seasons. Exhausted. pic.twitter.com/zl30j3l386 — OptaJose (@OptaJose) April 24, 2022

Хави пытался взбодрить болото заменами; даже защитников на форвардов менял, но толку никакого - "Барселона" слишком устала для подвигов. Лишь за счет старых запасов команда еще держится в таблице 2-й с 63 очками. Столько же набрала "Севилья"; у "Атлетико"- на 2 меньше.

У "Райо" же вторая подряд победа после 13 неудачных туров - и это 11-е место с 40 очками. Команда Андони Ираолы официально сохранила прописку в элите еще на сезон.

21-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 7

"Барселона": тер Штеген - Дест (Ленгле, 46), Араухо, Эрик Гарсия (Траоре, 71), Альба - Френки де Йонг (Нико Гонсалес, 60), Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 71), Ферран Торрес (Депай, 60)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 56), Валентин (Трехо, 67) - Паласон (Марио Эрнандес, 87), Унаи Лопес (Марио Суарес, 87), Альваро Гарсия - Нтека (Гвардиола, 56)

Предупреждения: Люк де Йонг, 81, Дембеле, 89, Альба, 90+2, Гави, 90+12 - Комесанья, 37, Балью, 69, Паласон, 85, Марио Эрнандес, 90+4, Трехо, 90+5, Катена, 90+12