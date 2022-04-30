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Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. У него 24 трофея
Обошел Франсиско Хенто, игравшего за клуб в 50-х и 60-х
Фото: NU.nl
Левый защитник мадридского "Реала" Марсело благодаря победе в чемпионате Испании стал рекордсменом клуба по количеству завоеванных трофеев. Теперь у бразильца 24 кубка, завоеванных в составе "Реала".
Латераль теперь имеет на один трофей с "Мадридом" больше, чем легендарный вингер Франсиско Хенто, у того их 23. Хенто выступал за "Реал" на протяжении 18 лет, с 1953 по 1971 годы. За это время он отыграл 428 матчей за клуб.
Марсело играет за "Реал" с 2007 года, за эти 15 лет он провел 545 матча в составе команды. Его контракт с клубом истекает летом этого года.
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