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Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. У него 24 трофея

Испания
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Обошел Франсиско Хенто, игравшего за клуб в 50-х и 60-х

Марсело – самый титулованный игрок в истории Реала. У него 24 трофея

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Левый защитник мадридского "Реала" Марсело благодаря победе в чемпионате Испании стал рекордсменом клуба по количеству завоеванных трофеев. Теперь у бразильца 24 кубка, завоеванных в составе "Реала".

Латераль теперь имеет на один трофей с "Мадридом" больше, чем легендарный вингер Франсиско Хенто, у того их 23. Хенто выступал за "Реал" на протяжении 18 лет, с 1953 по 1971 годы. За это время он отыграл 428 матчей за клуб.

Марсело играет за "Реал" с 2007 года, за эти 15 лет он провел 545 матча в составе команды. Его контракт с клубом истекает летом этого года.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид) Франсиско Хенто
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