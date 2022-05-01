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Барселона планирует подписать защитника Челси
Испанский защитник может продолжить карьеру в Примере
Маркос Алонсо
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо. Каталонский клуб работает над трансфером 31-летнего игрока.
Алонсо один из трех-четырех кандидатов на позицию левого защитника. Об этом в своем твиттере сообщает Фабрицио Романо. Отметим, что соглашение испанца с "Челси" действует до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Алонсо сыграл 24 матча в АПЛ, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
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Источник:Фабрицио Романо
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