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Барселона планирует подписать защитника Челси

Испания
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Испанский защитник может продолжить карьеру в Примере

Барселона планирует подписать защитника Челси

Маркос Алонсо

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо. Каталонский клуб работает над трансфером 31-летнего игрока.

Алонсо один из трех-четырех кандидатов на позицию левого защитника. Об этом в своем твиттере сообщает Фабрицио Романо. Отметим, что соглашение испанца с "Челси" действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Алонсо сыграл 24 матча в АПЛ, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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