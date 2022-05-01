Барселона планирует подписать защитника Челси

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо. Каталонский клуб работает над трансфером 31-летнего игрока.

Алонсо один из трех-четырех кандидатов на позицию левого защитника. Об этом в своем твиттере сообщает Фабрицио Романо. Отметим, что соглашение испанца с "Челси" действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Алонсо сыграл 24 матча в АПЛ, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.