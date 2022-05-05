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Родриго о камбэке Реала: В этот раз казалось, что всё безнадёжно. Волшебный вечер

Испания
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Бразилец своими руками исполнил мечту – вышел в финал ЛЧ

Родриго о камбэке Реала: В этот раз казалось, что всё безнадёжно. Волшебный вечер

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс поделился мыслями после дубля в матче с "Ман Сити"(3:1) в Лиге чемпионов. "Это мой первый финал Лиги чемпионов. Я исполняю мечту детства", – приводит его слова Marca.

Родриго вышел на поле на 68-й минуте при счете 0:1 и сделал дубль за полторы минуты, забив на 90-й и 91-й минутах матча. Первый гол сравнял счет во встрече, а второй в двухматчевом противостоянии, переведя игру в овертайм.

– О чем вы думали, когда Анчелотти сказал, что вы выходите на поле?

– Что я могу снова поменять историю, помочь команде. Но они забили, и, можно сказать, мы были мертвы. А потом, на 89-й минуте, мой гол приподнял наш дух, а потом прошло, я не знаю, две минуты, и все. Я забил второй. Волшебный вечер.

Не могу врать: в этот раз казалось, что все безнадежно. Я думал, что мы уже вылетели, но, как я сказал, после первого гола я стал чуть сильнее верить. Хоть у меня было и не так много времени, чтобы верить, потому что второй гол я забил почти сразу.

Я очень счастлив, что мы вышли в финал. Это мой первый финал Лиги чемпионов. Я исполняю мечту детства.

Очень рад помогать команде в этом турнире. Для меня в Лиге чемпионов все хорошо складывается, и это вызывает особенные чувства. Надеюсь, все так и продолжится, и в Париже я тоже смогу помочь команде, и мы выиграем турнир.

– Довольны ли вы тем, как складывается этот сезон?

– Нет, мы идем за 14-й победой в Лиге чемпионов. Мы знаем, что нас ждет еще один очень сложный матч. Такими были и все предыдущие наши игры в Лиге чемпионов. Но сейчас мы будем тренироваться и концентрироваться на победе, – сказал полузащитник "Реала".

Напомним, финал "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид пройдет 28 мая в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Родриго Гоэс
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Источник:
marca.com

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