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Алвес: Бензема тащил на себе команду, поэтому заслуживает Золотого мяча

Испания
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Бразилец высоко оценил нападающего

Алвес: Бензема тащил на себе команду, поэтому заслуживает Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о шансах форварда "Реала" Карима Бензема выиграть следующий "Золотой мяч":

"У него есть все шансы выиграть его благодаря тому, что он делает. Но большое влияние будет иметь Лига чемпионов. Если он снова ее выиграет, то будет серьезным кандидатом.

Хотя есть и другие имена. Есть футболисты "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и других команд, которые могут бороться за эту награду.

Карим работает для этого. Он привел "Реал" туда, где, с точки зрения игры и других аспектов, команда раньше не была. Он тянул на себе команду, поэтому заслуживает этого", – сказал Алвес.

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В статье: Карим Бензема Барселона Дани Алвес
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Источник:
Marca

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