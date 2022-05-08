Алвес: Бензема тащил на себе команду, поэтому заслуживает Золотого мяча

Защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о шансах форварда "Реала" Карима Бензема выиграть следующий "Золотой мяч":

"У него есть все шансы выиграть его благодаря тому, что он делает. Но большое влияние будет иметь Лига чемпионов. Если он снова ее выиграет, то будет серьезным кандидатом.

Хотя есть и другие имена. Есть футболисты "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и других команд, которые могут бороться за эту награду.

Карим работает для этого. Он привел "Реал" туда, где, с точки зрения игры и других аспектов, команда раньше не была. Он тянул на себе команду, поэтому заслуживает этого", – сказал Алвес.