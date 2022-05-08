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Алвес: Бензема тащил на себе команду, поэтому заслуживает Золотого мяча
Бразилец высоко оценил нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о шансах форварда "Реала" Карима Бензема выиграть следующий "Золотой мяч":
"У него есть все шансы выиграть его благодаря тому, что он делает. Но большое влияние будет иметь Лига чемпионов. Если он снова ее выиграет, то будет серьезным кандидатом.
Хотя есть и другие имена. Есть футболисты "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и других команд, которые могут бороться за эту награду.
Карим работает для этого. Он привел "Реал" туда, где, с точки зрения игры и других аспектов, команда раньше не была. Он тянул на себе команду, поэтому заслуживает этого", – сказал Алвес.
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