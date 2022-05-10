Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал продлит контракт с вечным мадридистой
Начо уже 11 лет в первой команде
Фото: twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" продлит контракт с защитником Начо до 2024 года, сообщает Marca. Переговоры между сторонами прошли быстро и успешно.
Текущее соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. Ради ещё одного года в клубе Начо проигнорировал интерес со стороны некоторых клубов Серии А.
Отмечается, что дата объявления о продлении контракта ещё неизвестна.
Напомним, что Начо – воспитанник "Реала". Первый матч за основную команду он провел ещё в 2011 году.
В текущем сезоне 32-летний фуллбек провел 39 матчей, и забил 3 гола.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили в Мариуполе российского майора-десантника, который захватывал Крым
- Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
- Урожайное 9 мая. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- "Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Фанат Атлетико пытался деморализировать Лунина перед дерби
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли