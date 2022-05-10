Реал продлит контракт с вечным мадридистой

Мадридский "Реал" продлит контракт с защитником Начо до 2024 года, сообщает Marca. Переговоры между сторонами прошли быстро и успешно.

Текущее соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. Ради ещё одного года в клубе Начо проигнорировал интерес со стороны некоторых клубов Серии А.

Отмечается, что дата объявления о продлении контракта ещё неизвестна.

Напомним, что Начо – воспитанник "Реала". Первый матч за основную команду он провел ещё в 2011 году.

В текущем сезоне 32-летний фуллбек провел 39 матчей, и забил 3 гола.