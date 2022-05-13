Реал проявляет интерес к 22-летнему форварду Ниццы

Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду французской "Ниццы" Амины Гуири. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

22-летний нападающий молодежной сборной Франции попал в шорт-лист "сливочных". "Ницца" готова продать игрока за 50-60 миллионов евро.

Также в списке мадридцев находятся Рауль де Томас и Борха Майораль.

В нынешнем сезоне Гуири принял участие во всех турнирах в 41 матче, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 голевых передач.