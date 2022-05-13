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Реал проявляет интерес к 22-летнему форварду Ниццы

Испания
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Французы требуют за молодого форварда внушительную сумму

Реал проявляет интерес к 22-летнему форварду Ниццы

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Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду французской "Ниццы" Амины Гуири. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

22-летний нападающий молодежной сборной Франции попал в шорт-лист "сливочных". "Ницца" готова продать игрока за 50-60 миллионов евро.

Также в списке мадридцев находятся Рауль де Томас и Борха Майораль.

В нынешнем сезоне Гуири принял участие во всех турнирах в 41 матче, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 голевых передач.

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В статье: Ницца Реал (Мадрид) Амин Гуири
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Источник:
Defensa Central

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