Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал проявляет интерес к 22-летнему форварду Ниццы
Французы требуют за молодого форварда внушительную сумму
Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду французской "Ниццы" Амины Гуири. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.
22-летний нападающий молодежной сборной Франции попал в шорт-лист "сливочных". "Ницца" готова продать игрока за 50-60 миллионов евро.
Также в списке мадридцев находятся Рауль де Томас и Борха Майораль.
В нынешнем сезоне Гуири принял участие во всех турнирах в 41 матче, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Defensa Central
Популярное сейчас
- Святослав Сирота оказался в госпитале, попав на передовой под артобстрел
- Украинские артиллеристы поблагодарили США за гаубицу М777
- Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины
- Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти