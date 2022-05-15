Примера. Бетис остался без ЛЧ, а Ла Реал сохранил Атлетику шансы на еврокубки

"Бетис" победил, но все равно остался без ЛЧ. Свой шанс залететь в ТОП-4 зелено-белые упустили раньше.

Матч против "Гранады" не был для команды Мануэля Пеллегрини легким - гости много и изобретательно атаковали, но им не хватало эффективности. Луис Суарес и Аресо свои шансы не использовали - отчасти из-за сильной игры Руи Силвы.

Как надо забивать голы "Гранаде" наглядно показал Хуанми. 28-летний воспитанник "Малаги" оба свои выхода на ворота реализовал образцово, подытожив лучший сезон в карьере.

Другой вопрос, что после второго мяча форварда "Бетис" даже не радовался - по телефону тренерам уже сообщили, что в параллельной игре "Севилья" забила "Атлетико" и, соответственно, стала недосягаемой перед финальным туром.

100 - Real Betis have scored 100 goals in 55 matches this season in all competitions, reaching 100+ goals in a single campaign as a LaLiga team for the second time in their history, after achieving it in 1996/97 (102 goals in 53 matches). Show. pic.twitter.com/a42NuJCS8b — OptaJose (@OptaJose) May 15, 2022

Пятое место - прекрасный результат для "Бетиса", но не покидает ощущение, что эта команда могла еще больше. Посмотрим, что от нее останется летом - претендентов на Фекира, Каналеса и Карвалью полным-полно.

Касательно "Гранады", она остается в опасной близости к зоне вылета, опережая ее лишь на одно очко.

37-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Гранада" - 2:0

Голы: Хуанми, 14, 88

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Эдгар, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 84) - Каналес (Родри, 84), Фекир (Хоакин, 73), Хуанми (Миранда, 89) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90)

"Гранада": Масимиану - Ариас (Соро, 88), Виктор Диас, Дуарте, Кини - Милья (Петрович, 70), Гоналон (Этеки, 78), Колладо - Пуэртас (Херман Санчес, 78), Молина (Аресо, 78), Суарес

Предупреждение: Суарес, 90+1

"Реал Сосьедад" гарантировал себе Лигу Европы, а вот "Желтая субмарина" не может даже быть уверенной в Лиге конференций - это краткий итог встречи.

Вообще баски молодцы - даже без травмированного Микеля Оярсабаля они не развалились и показывали приличный футбол под конец сезона. Единственная проблема - голы; 39 в 37 турах - это слабо для 6-й команды Ла Лиги.

Сегодня Исак и Серлот опять много мазали, и перед перерывом поплатились за это после того, как Коклен забил гол всей своей жизни, эффектно замкнув навес Парехо.

Справедливость в итоге восторжествовала только после перерыва. Сперва голевую ошибку допустил Рульи, пропустив мяч на Исака - кажется, вратарь думал, что на дальней штанге никого нет. Еще минут через 15 второй гол в сетку с метра внес Субименди - опять поучаствовал Исак, чей прострел и спровоцировал панику.

В последнем туре "Ла Реал" может курить бамбук, а вот "Вильярреалу" надо брать очки на "Камп Ноу", ведь если он проиграет, а "Атлетик" выиграет - в ЛК попадут именно баски.

37-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Коклен, 43 - Исак, 56, Субименди, 73

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль (Марио Гаспар, 81), Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 75) - Чуквезе (Алькасер, 75), Капу, Парехо, Коклен (Тригейрос, 81) - Ло Чельсо, Дья (Жексон, 65)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Мерино, Субименди, Ильярраменди (Рафинья, 65) - Давид Сильва - Исак (Порту, 88), Серлот (Янузай, 81)

Предупреждения: Фойт, 68, Альбиоль, 77, Ло Чельсо, 90+5, Жексон, 90+10 - Сальдуа, 2, Исак, 82

А вот и "Атлетик", о котором мы говорили выше. Пусть баски сегодня и не поразили красотой игры, главное сделано - победа добыта.

Из негатива у команды Марселино - травмы Рауля Гарсии, Нико Уильямса и Ерая. Также не особо клеилась и комбинационная игра. Помогло то, что "Осасуна" приехала немотивированной и проиграла больше дуэлей, чем обычно за 2-3 тура - для нее это был словно товарняк.

Nuestro capitán, @IkerMuniain10, entrega un recuerdo de los derbis en San Mamés a Oier Sanjurjo, mito osasunista que abandona el club rojillo.



¡Ha sido un placer competir contra ti, Oier!#AthleticOsasuna #AthleticClub pic.twitter.com/Obft9EzT7L — Athletic Club (@AthleticClub) May 15, 2022

В итоге Беренгер открыл счет, продавив Брашанаца, а окончательно все вопросы снял Вильялибре, замкнув дальнюю штангу после прорыва и передачи от Иньяки Уильямса.

В последнем туре у "Атлетика" выезд на "Рамон Санчес Писхуан" - далеко не самое гостеприимное место в Ла Лиге, но "Севилья" уже немотивирована, так что шансы должны быть. "Осасуна", в свою очередь, осталась 9-й и может думать если не о следующем сезоне, то как минимум о трансферном окне.

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Беренгер, 33, Вильялибре, 79

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Муньяин, Венседор (Саррага, 67), Дани Гарсия (Печарроман, 67), Нико Уильямс (Вильялибре, 46) - Рауль Гарсия (Беренгер, 20), Уильямс (Капа, 87)

"Осасуна": Эррера - Видаль (Роберто Торрес, 83), Аридане, Крус, Ману Санчес - Хави Мартинес (Барха, 46), Монкайола, Брашанац (Ойер, 83), Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 68) - Авила (Кике, 46), Будимир