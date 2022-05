Примера. Бетис остался без ЛЧ, а Ла Реал сохранил Атлетику шансы на еврокубки

"Бетис" победил, но все равно остался без ЛЧ. Свой шанс залететь в ТОП-4 зелено-белые упустили раньше.

Матч против "Гранады" не был для команды Мануэля Пеллегрини легким - гости много и изобретательно атаковали, но им не хватало эффективности. Луис Суарес и Аресо свои шансы не использовали - отчасти из-за сильной игры Руи Силвы.

Как надо забивать голы "Гранаде" наглядно показал Хуанми. 28-летний воспитанник "Малаги" оба свои выхода на ворота реализовал образцово, подытожив лучший сезон в карьере.

Другой вопрос, что после второго мяча форварда "Бетис" даже не радовался - по телефону тренерам уже сообщили, что в параллельной игре "Севилья" забила "Атлетико" и, соответственно, стала недосягаемой перед финальным туром.

100 - Real Betis have scored 100 goals in 55 matches this season in all competitions, reaching 100+ goals in a single campaign as a LaLiga team for the second time in their history, after achieving it in 1996/97 (102 goals in 53 matches). Show. pic.twitter.com/a42NuJCS8b