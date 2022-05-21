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Тебас: Барселона не сможет купить Левандовского

Испания
(1 голосов)

У каталонцев снова проблемы с финансами

Тебас: Барселона не сможет купить Левандовского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, может ли "Барселона" подписать форварда "Баварии" Роберта Левандовского.

"Пока нет. Предстоят другие вещи, но я думаю, что их не будет.

Цифры – очень простая вещь, вы потратили более 500 миллионов евро за предыдущие 2 года, которые должны быть обновлены, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.

У Левандовского еще год контракта с "Баварией" есть сумма, которую хочет получить игрок, и то, что хочет "Бавария".

Достаточно ли продать де Йонга? Может быть достаточно в зависимости от того, сколько нужно потратить на Левандовского. Это может быть 100 миллионов евро. Теоретически, продажа де Йонга может открыть "Барселоне" такую ​​возможность", – сказал Тебас.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
21.05.2022 в 15:17
Каталонцы до сих пор расплачиваются за шмоньку)))и не могут избавиться от этой обузы долговой))
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
21.05.2022 в 15:28
Її деякі вболівальники не можуть відмазатись за побиття власної матері та чекають руzzкага міра для амністії...
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+1
-1

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