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Тебас: Барселона не сможет купить Левандовского
У каталонцев снова проблемы с финансами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, может ли "Барселона" подписать форварда "Баварии" Роберта Левандовского.
"Пока нет. Предстоят другие вещи, но я думаю, что их не будет.
Цифры – очень простая вещь, вы потратили более 500 миллионов евро за предыдущие 2 года, которые должны быть обновлены, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.
У Левандовского еще год контракта с "Баварией" есть сумма, которую хочет получить игрок, и то, что хочет "Бавария".
Достаточно ли продать де Йонга? Может быть достаточно в зависимости от того, сколько нужно потратить на Левандовского. Это может быть 100 миллионов евро. Теоретически, продажа де Йонга может открыть "Барселоне" такую возможность", – сказал Тебас.
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