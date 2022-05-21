Тебас: Барселона не сможет купить Левандовского

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, может ли "Барселона" подписать форварда "Баварии" Роберта Левандовского.

"Пока нет. Предстоят другие вещи, но я думаю, что их не будет.

Цифры – очень простая вещь, вы потратили более 500 миллионов евро за предыдущие 2 года, которые должны быть обновлены, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.

У Левандовского еще год контракта с "Баварией" есть сумма, которую хочет получить игрок, и то, что хочет "Бавария".

Достаточно ли продать де Йонга? Может быть достаточно в зависимости от того, сколько нужно потратить на Левандовского. Это может быть 100 миллионов евро. Теоретически, продажа де Йонга может открыть "Барселоне" такую ​​возможность", – сказал Тебас.