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Реал готов отдать больше 100 миллионов евро за нападающего Милана
После провала с Мбаппе нужно делать громкий трансфер
Фото: twitter.com/acmilan
"Реал" всерьез заинтересован в услугах Рафаэля Леау, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Королевский клуб готов предложить за португальца 120 миллионов евро.
Контракт форварда рассчитан до лета 2024 и "Милан" хочет продлить соглашение.
В ближайшее время между руководством и агентом игрока Мендешем состоится встреча, где "россонери" уведомят о варианте с "Реалом"
Отступные за Леау составляют 150 млн евро, но в "Милане" уверены, что Мадрид не станет активировать эту опцию.
22-летний нападающий провел за "Милан" 42 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 50 миллионов евро.
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