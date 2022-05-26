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Реал готов отдать больше 100 миллионов евро за нападающего Милана

Испания
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После провала с Мбаппе нужно делать громкий трансфер

Реал готов отдать больше 100 миллионов евро за нападающего Милана

Фото: twitter.com/acmilan

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"Реал" всерьез заинтересован в услугах Рафаэля Леау, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Королевский клуб готов предложить за португальца 120 миллионов евро.

Контракт форварда рассчитан до лета 2024 и "Милан" хочет продлить соглашение.

В ближайшее время между руководством и агентом игрока Мендешем состоится встреча, где "россонери" уведомят о варианте с "Реалом"

Отступные за Леау составляют 150 млн евро, но в "Милане" уверены, что Мадрид не станет активировать эту опцию.

22-летний нападающий провел за "Милан" 42 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 50 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Рафаэль Леао
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Источник:
football-italia.net

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