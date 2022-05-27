Куман: Я проделал хорошую работу в Барсе. Ни разу не подумал о себе, я делал все ради клуба

Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался о проведенном времени в команде. "Я не хочу говорить, что это отличная работа, но она не была плохой", – приводит его слова Marca.

"Всегда больно, когда ты не можешь закончить то, что хотел сделать. В моем случае, как я считаю, люди, которые понимают в футболе, знают о "Барсе" и ее сложной экономической ситуации, осознают, что я проделал хорошую работу. Я не хочу говорить, что это отличная работа, но она не была плохой. Считаю, это была хорошая работа в очень сложной ситуации.

Надеюсь, "Барса" сможет вернуться и станет такой, как раньше. Но люди, которые знакомы с ситуацией, понимают, что она была безумно сложной, и я, как тренер, делал все ради клуба и принимал предложения "Барсы" ради улучшения экономического положения. В их числе – переход Гризманна в "Атлетико".

Я ни разу не подумал о себе, я делал все ради "Барсы". Но в мире всегда есть те, кто за тебя, и те, кто против", – сказал экс-тренер "Барселони".

Под руководством Роналда "Барселона" выиграла Кубок Испании.