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Барселона может пригласить звездного вингера Ливерпуля следующим летом
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Фото: Africa Top Sports
Египетский вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах может перейти в "Барселону" через год.
Каталонский клуб пригласил египтянина присоединиться к обновленной команде "блаугранас", и тот пообещал перейти в "Барселону" бесплатно следующим летом.
Считается, что предложение "Барселоны" – это главная причина того, что Мохамед не подписывает новое соглашение с "Ливерпулем". В то же время сообщалось, что 29-летний игрок не хочет покидать мерсисайдский клуб летом текущего года.
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