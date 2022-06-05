Барселона может пригласить звездного вингера Ливерпуля следующим летом

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах может перейти в "Барселону" через год.

Каталонский клуб пригласил египтянина присоединиться к обновленной команде "блаугранас", и тот пообещал перейти в "Барселону" бесплатно следующим летом.

Считается, что предложение "Барселоны" – это главная причина того, что Мохамед не подписывает новое соглашение с "Ливерпулем". В то же время сообщалось, что 29-летний игрок не хочет покидать мерсисайдский клуб летом текущего года.