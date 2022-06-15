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Дани Алвес во второй раз попрощался с Барселоной

Испания
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Минус одна легенда на "Камп Ноу"

Дани Алвес во второй раз попрощался с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis

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Легендарный правый защитник Дани Алвес, как и ожидалось, объявил об уходе из "Барселоны".

"Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и моему ежедневному счастью. Надеюсь также на то, что оставшиеся парни изменят историю этого прекрасного клуба, я искренне желаю им этого", - написал бразилец.

39-летний ветеран присоединился к "Барсе" зимой и помог команде пройти насыщенный весенний отрезок, когда каталонцы играли сразу в трех турнирах.

Несмотря на возраст, Алвес выходил регулярно, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 16 поединках, но при этом в защите наошибался прилично.

Ранее именно на "Камп Ноу" прошли лучшие годы карьеры бразильца - он выступал здесь с 2008-го по 2016-й и за это время выиграл с командой три Лиги чемпионов.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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