Дани Алвес во второй раз попрощался с Барселоной

Легендарный правый защитник Дани Алвес, как и ожидалось, объявил об уходе из "Барселоны".

"Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и моему ежедневному счастью. Надеюсь также на то, что оставшиеся парни изменят историю этого прекрасного клуба, я искренне желаю им этого", - написал бразилец.

39-летний ветеран присоединился к "Барсе" зимой и помог команде пройти насыщенный весенний отрезок, когда каталонцы играли сразу в трех турнирах.

Несмотря на возраст, Алвес выходил регулярно, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 16 поединках, но при этом в защите наошибался прилично.

Ранее именно на "Камп Ноу" прошли лучшие годы карьеры бразильца - он выступал здесь с 2008-го по 2016-й и за это время выиграл с командой три Лиги чемпионов.