Де Йонг не желает уходить из Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет подписывать контракт с "Манчестер Юнайтед". Игрок отказался уходить из каталонского клуба. Об этом сообщает издание Sport.es.

Сообщается, что 25-летний хавбек стремится и дальше выступать за "Барселону". Де Йонг недоволен руководством клуба, которое желает его продать и получить деньги на трансферы.

В прошлом сезоне Де Йонг провел 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.