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Де Йонг не желает уходить из Барселоны

Испания
(1 голосов)

Футболист недоволен руководством клуба

Де Йонг не желает уходить из Барселоны

Френки де Йонг

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет подписывать контракт с "Манчестер Юнайтед". Игрок отказался уходить из каталонского клуба. Об этом сообщает издание Sport.es.

Сообщается, что 25-летний хавбек стремится и дальше выступать за "Барселону". Де Йонг недоволен руководством клуба, которое желает его продать и получить деньги на трансферы.

В прошлом сезоне Де Йонг провел 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (20)
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Дoбрый (землянин)
29.06.2022 в 19:25
Лацио1900 - респект!
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0
0
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Дoбрый (землянин)
29.06.2022 в 19:07
Надо Федя, надо.
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+1
-1
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 19:12
та з тобою все зрозуміло. ти б свою матір продав би, а якщо б вона супротивилась, то ти б їй зуби повибивав
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+1
-2
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Lazio1900
29.06.2022 в 18:14
Всё верно,он же не петушок чтоб играть в МЮ как Радужный7
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+1
-1
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:19
от - от... він курочка, якщо залишається в барсі але це добре, бо трансфер Левандовські стає все більш примарним
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0
-3
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Lazio1900
29.06.2022 в 18:55
Один хрен с Левандовски или без, главное что нет Пеналду
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 18:59
Левандовский и Роналду-это не один хрен, а два. Я бы хотел посмотреть на игру Левандовского в Барсе. Не мне ведь за него платить.))
+1
0
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:01
от це де йонг здійснив камінг аут тепер самий толерантний клуб повинен піти назустріч гравцю
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 17:54
Холодный, ни чем не привлекателен город Манчестер. МЮ уже не помнят запах трофеев. Какой адекватный игрок хорошего уровня оставит Барсу и перейдёт в этот английский середняк, тем более по контракту, если я не ошибаюсь, ему должны поднять зарплату.
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:17
Якщо вже говорити про привабливість для футболістів, то барса взагалі не конкурент МЮ, навіть незважаючи на їхні невдачі. Це добре видно коли згадати хто і на яких умовах переходив в обидва клуби. В МЮ - це молоді топ-виконавці з топ-контрактами, а в барсу хто та на яких умовах - тут без сміху не обійтися Тому 100% не привабливість клубів грає основну роль в такому рішенні де йонги
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Lazio1900
29.06.2022 в 18:27
Особенно престарелый 37-летний гомик на хороших условиях перешёл. Это видно по результатам Со второго места АПЛ на 6-е.
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:29
псевдоамєрікос, ти забув перелогінитись після того як собі лайки накручуєш
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 18:39
KOVAlevskiy Деньги он и так хорошие зарабатывает, не думаю, что МЮ его сможет привлечь этим. Не смотря на провальный прошлый сезон Барса всё же имеет больше шансов хоть какой-то трофей выиграть, в отличие от МЮ.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 18:41
KOVAlevskiy И ещё Витя. Я в детство не погружаюсь. Мысль и пожелания могу высказать с одного эккаунта.
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:41
6-е місце ніяк не вина Роналду, який багато разів спасав МЮ від поразки, і забив 18 голів. Жоден фанат в МЮ жодного разу не свистів в його сторону. А от подивись в сторону свого кумира мессі. чого він досягнув переходом в псж? хіба що прказав як у нього трясуться колінки в матчах з Реалом та оконфузився не забивши пенальті.. фани псж готові його повісити після кожного матчу
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 18:52
Lazio1900 и KOVAlevskiy Моё мнение по поводу Роналду и Месси. После ухода Роналду и Месси из Реала и Барсы соответственно, ни один, ни другой не повлияли на итоги своих новых команд. Они где были, чего добивались, там и остались. Месси, после окончания контракта с Барсой надо было заканчивать карьеру, а не устраивать концерт в ПСЖ. Роналду тоже. В Реала он был основным, было бы красиво закончить там же. Ну то их дело, может им на еду не хватает денег.)
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Lazio1900
29.06.2022 в 18:53
Нормальные фанаты МЮ все понимают,как и некоторые легендарные футболисты,а глоры и гомики продолжают поддерживать своего кумира,который так опозорил клуб
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 18:55
Lazio1900 А чем он его опозорил? Как по мне Погба-лентяй крашеный куда больше позорит МЮ.
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KOVAlevskiy
29.06.2022 в 18:58
якщо Lazio1900 не біба, то значить це його друг боба.. барселох, ти гадаєш, що змінивши нік, ти перестанеш бути опущеним за рідну матір?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 19:03
Витя, вот тебя Lazio озадачил. Давай лучше о футболе. Это интереснее. Я, допустим соскучился по ЛаЛиге. Есть МЛС, но наш FC Charlotte пока не очень радует.)
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