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Де Йонг не желает уходить из Барселоны
Футболист недоволен руководством клуба
Френки де Йонг
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет подписывать контракт с "Манчестер Юнайтед". Игрок отказался уходить из каталонского клуба. Об этом сообщает издание Sport.es.
Сообщается, что 25-летний хавбек стремится и дальше выступать за "Барселону". Де Йонг недоволен руководством клуба, которое желает его продать и получить деньги на трансферы.
В прошлом сезоне Де Йонг провел 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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Источник:Sport.es
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