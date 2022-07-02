Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом

"Барселона" объявила о расставании с полузащитником Адама Траоре и нападающим Люком Де Йонгом. У обоих истекли сроки арендных соглашений.

Адама спустя полгода аренды вернется в "Вулверхэмптон", а Де Йонг, спустя сезон, в "Севилью". Нидерландский нападающий близок к трансферу в "ПСВ".

С января Адама провел за "Барсу" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего воспитанника "блауграны" в 20 миллионов евро.

Де Йонг провел за "Барсу" 29 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 4 миллиона евро.