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Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом

Испания
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Ещё пару сезонов назад Адама зажигал

Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" объявила о расставании с полузащитником Адама Траоре и нападающим Люком Де Йонгом. У обоих истекли сроки арендных соглашений.

Адама спустя полгода аренды вернется в "Вулверхэмптон", а Де Йонг, спустя сезон, в "Севилью". Нидерландский нападающий близок к трансферу в "ПСВ".

С января Адама провел за "Барсу" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего воспитанника "блауграны" в 20 миллионов евро.

Де Йонг провел за "Барсу" 29 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 4 миллиона евро.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Адама Траоре
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Источник:
fcbarcelona.com

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