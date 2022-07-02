Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом
Ещё пару сезонов назад Адама зажигал
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" объявила о расставании с полузащитником Адама Траоре и нападающим Люком Де Йонгом. У обоих истекли сроки арендных соглашений.
Адама спустя полгода аренды вернется в "Вулверхэмптон", а Де Йонг, спустя сезон, в "Севилью". Нидерландский нападающий близок к трансферу в "ПСВ".
С января Адама провел за "Барсу" 16 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего воспитанника "блауграны" в 20 миллионов евро.
Де Йонг провел за "Барсу" 29 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 4 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Избил Гальярдо, воспитал Обамеянга, впечатлил Моуриньо: представляем будущего тренера ПСЖ
- Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии
- ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда
- Как собрать команду из свободных агентов. Три сценария
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси