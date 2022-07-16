Хави не взял на турне в США пятерых игроков Барселоны

Наставник "Барселоны" Хави объявил список из 28 игроков, которые примут участие в турне по Соединенным Штатам Америки. Его клуб разместил на официальном сайте.

В эту группу футболистов не вошли пятеро исполнителей, которые в прошлом сезоне были частью команды: голкипер Нето, защитники Самюэль Умити и Оскар Мингеса, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мартин Бретвейт.

В то же время, Мемфис Депай и Фрэнки де Йонг, которые были уже в шаге от ухода из команды, поедут в турне в США.

В общем, список футболистов выглядит так: Тер Штеген, Дест, Пике, Р. Араухо, Серхио, О. Дембеле, Педри, Мемфис, Ансу Фати, Нико, Жорди Альба, Ферран, С. Роберто, Ф. Де Йонг, Эрик, Обамеянг, Гави, Иньяки Пенья, Пьянич, Колладо, Кесси, Кристенсен, Рафинья, Арнау Тенас, Пабло Торре, Бальде, Эз Абде и Касадо.

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Gira Estados Unidos ???????? pic.twitter.com/prpkGag56g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2022

Отметим, что клуб вылетит в Майами сегодня после обеда. На данный момент у "блауграны" запланировано пять товарищеских матчей: против "Интера" из Майами (20 июля), мадридского "Реала" (24 июля), туринского "Ювентуса" (27 июля), "Нью Йорк Ред Булз" (31 июля) и мексиканского “УНАС Пумас” (7 августа).