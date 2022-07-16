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Хави не взял на турне в США пятерых игроков Барселоны

Испания
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(1 голосов)

Все они были частью команды

Хави не взял на турне в США пятерых игроков Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави объявил список из 28 игроков, которые примут участие в турне по Соединенным Штатам Америки. Его клуб разместил на официальном сайте.

В эту группу футболистов не вошли пятеро исполнителей, которые в прошлом сезоне были частью команды: голкипер Нето, защитники Самюэль Умити и Оскар Мингеса, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мартин Бретвейт.

В то же время, Мемфис Депай и Фрэнки де Йонг, которые были уже в шаге от ухода из команды, поедут в турне в США.

В общем, список футболистов выглядит так: Тер Штеген, Дест, Пике, Р. Араухо, Серхио, О. Дембеле, Педри, Мемфис, Ансу Фати, Нико, Жорди Альба, Ферран, С. Роберто, Ф. Де Йонг, Эрик, Обамеянг, Гави, Иньяки Пенья, Пьянич, Колладо, Кесси, Кристенсен, Рафинья, Арнау Тенас, Пабло Торре, Бальде, Эз Абде и Касадо.

Отметим, что клуб вылетит в Майами сегодня после обеда. На данный момент у "блауграны" запланировано пять товарищеских матчей: против "Интера" из Майами (20 июля), мадридского "Реала" (24 июля), туринского "Ювентуса" (27 июля), "Нью Йорк Ред Булз" (31 июля) и мексиканского “УНАС Пумас” (7 августа).

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В статье: Барселона Хави Нето Мартин Брайтвайт Рики Пуч Самюэль Умтити Оскар Мингеса
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Комментарии (22)
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Саша Махоуни
16.07.2022 в 17:39
Мне кажется, что Душуля симпотичная девушка, вот и предлагаю
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0
0
Саша Махоуни
16.07.2022 в 17:21
Дашка, я сейчас в Канаде. Может встретимся?
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:25
Його санітари повернули назад в Шепетівку
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 17:26
Ты лесбиянка?
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:29
Себе подобных ищешь?
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 17:39
Не я, а твоя подружка. Ты не только дурной, а ещё и слепой.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 16:48
Дoбрый (землянин) Так получается шестерых не взяли, если Хави не едет? Всё нормально, я потренирую их. После поездки по США команда будет неузнаваемой
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0
-3
dsub!n (Україна)
16.07.2022 в 16:58
Украинец воткнул матери нож в сердце после её просьбы устроиться на работу 21-летний житель Измаила Одесской области ударил 52-летнюю мать, когда она спала, ножом в сердце. А после вызвал «скорую» и сказал, чтобы приезжали поскорее, потому что женщина плохо себя чувствует. Медики, приехав на место, очень удивились причине «плохого самочувствия» украинки и вызвали полицейских, которые задержали парня.
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+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 17:22
Ты лучше оглядывайся, чтобы твои единомышленники тебе в очко не воткнули, а то медики тоже будут удивляться
0
-1
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:26
Кто про что, а барсонутые педики всегда про очко
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0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 17:37
А о чём с вами €банутыми ещё поговорить можно? Вам это понятнее. Этот же nugap пишет новости своего двора, хотя нам по***, что там у них творится.
0
0
Саша Махоуни
16.07.2022 в 16:13
Да уж. С таким составом в четвёрку не попадёшь ла лиги. Думаю для этой команды , 7 место и ЛК это предел
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+2
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2022 в 16:44
Всё верно. Ведь великая Барселона и не играет в ла лиге. Великая Барселона играет в ЛА ЛИГЕ. То, что ты назвал, это ты сказал для своих, играйте сами там. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:10
Айнтрахнутая барселона тихо посасывает с 2015 года
+2
-1
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 16:10
А де Левандовські?)))
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+1
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 16:21
У вас рука не подымается дописать?
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+2
-2
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 15:58
Тренера Барселоны Хави не пустили в США из-за посещения Ирана. Каталонцы в ближайшее время отправятся в США в предсезонное турне, но главный тренер не полетит с командой. Изначально «Барса» сообщила, что Хави не сможет полететь из-за «административных и паспортных проблем». По информации Mundo Deportivo, Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского "Аль-Садда" Алекс, а ну пожалуйста набери там телефон, кого надо телефон.
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 16:14
Посібників терористів ніде не сприймають в цивілізованому світі.. А в даному випадку Іран як і параша- країни-терористи. Тим більше ще є великі запитання на рахунок самої сєпарської Барси та її колаборантського керівництва
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2022 в 16:46
Фанат владольфа путлера, у тебя не получилось примазаться к Патриотам Украины. Остынь. ЛМ-ЧМ 2022!!!
+1
-2
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:04
Дашка Скабєєва, бігом нах за порєбрік, шизофрєнічка рогата
+1
0
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NORDOS
16.07.2022 в 15:45
от так поступають з колись основними гравцями в барсі
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-3
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 15:52
Хуцпа второе счастье, да Вицёк?
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