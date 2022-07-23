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Барселона может оформить трансфер защитника Севильи в ближайшие часы

Испания
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Переговоры ведутся уже не одну неделю

Барселона может оформить трансфер защитника Севильи в ближайшие часы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барселона" близка к трансферу центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Сделку по приобретению футболиста могут закрыть в ближайшие несколько часов. При этом "блауграна" собирается повысить свое предложение, зная, что "Севилья" хочет за игрока не менее 50 миллионов евро.

"Челси" ранее предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами - тогда клуб Лопетеги отказался. "Барса" же готова расплатиться по более выгодной формуле.

Каталонский клуб еще не отправлял официальное предложение "Севилье", но сделает это в ближайшие часы. Есть большая вероятность, что оно будет успешным.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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Источник:
Diario Sport

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