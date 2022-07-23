Барселона может оформить трансфер защитника Севильи в ближайшие часы

Каталонская "Барселона" близка к трансферу центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Сделку по приобретению футболиста могут закрыть в ближайшие несколько часов. При этом "блауграна" собирается повысить свое предложение, зная, что "Севилья" хочет за игрока не менее 50 миллионов евро.

"Челси" ранее предлагал 65 миллионов, но в рассрочку и с бонусами - тогда клуб Лопетеги отказался. "Барса" же готова расплатиться по более выгодной формуле.

Каталонский клуб еще не отправлял официальное предложение "Севилье", но сделает это в ближайшие часы. Есть большая вероятность, что оно будет успешным.