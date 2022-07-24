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Куртуа: Результаты в предсезонке не имеет значения. Нужно работать

Испания
(1 голосов)

Поражение в матче с "Барсой" не понравилось болельщикам

Куртуа: Результаты в предсезонке не имеет значения. Нужно работать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа дал комментарий о том, что он не считает результаты предсезонных матчей показательными: Он сказал об этом после поражения "Реала" от "Барселоны" (0:1) в товарищеском матче.

"Очевидно, из этой игры можно сделать не так много выводов. Кто-то тренируется уже две недели или даже больше, кто-то – одну. Важнее было почувствовать темп игры, начать с хорошей интенсивностью, которой нам не хватало. Мы хорошо сыграли для первого матча сезона. Единственный минус – мы не забили, а "Барсе" удался отличный гол. Мы попадали в перекладину, а после удара их игрока мяч зашел в верхний угол.

В концовке игра стала чуть более сумасшедшей, мне пришлось делать сэйвы – особенно после удара Дембеле. Когда я сделал это, он в шутку на меня разозлился. Я очень хорошо себя чувствую, я очень качественно работаю. Поэтому я и не поехал в сборную – чтобы хорошо восстановиться. Летом я отлично поработал. Счастлив, что в первом же матче смог качественно сыграть.

Результат в предсезонке не имеет значения. Помню, мы проиграли "Атлетико" со счетом 3:7, а потом дважды их обыграли и взяли Ла Лигу. Сейчас результаты почти ни о чем не говорят.

Конечно, мы предпочли бы победить здесь, на глазах у наших фанатов из США, но это первый матч предсезонки, нам нужно было почувствовать темп. Мы не любим поражения, но этот результат не нужно принимать слишком близко к сердцу", – сказал вратарь.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
24.07.2022 в 16:15
Результаты матчей да, не имеют значения, но не игра. А и играли вы сегодня, Тибо, х.реново, кроме тебя. Работайте. А лучше молитесь на Бензему.
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